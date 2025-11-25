Los equipos que transmitirá TV Azteca Deportes en los cuartos de final del Apertura 2025

La liguilla del futbol mexicano está a punto de comenzar y como es costumbre, TV Azteca Deportes estará presente en ella. El mejor equipo de transmisión deportiva tendrá tanto partidos de ida como de vuelta de los cuartos de final y acá te contamos cuales podrás disfrutar con nuestro estilo inigualable de transmitir la emoción.

La serie completa entre los Bravos de Juárez contra los Diablos Rojos del Toluca la podrás ver completamente EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes. Los actuales monarcas del futbol mexicano se meterán al Olímpico Benito Juárez en la ida, mientras que, los pupilos de Martín Varini tendrán que hacer lo propio en el mítico Nemesio Diez para el cotejo de vuelta.

Por otro lado, también podrás disfrutar el desenlace de la serie entre los Xolos de Tijuana y los Tigres de la UANL desde el espectacular Volcán en suelo regiomontano. Los dirigidos por Guido Pizarro buscarán eliminar a Gilberto Mora y compañía en una llave que pinta espectacular.

Fechas de los partidos que transmitirá TV Azteca Deportes

Bravos de Juárez vs Toluca - miércoles 26 de noviembre en punto de las 7:00 pm desde el Olímpico Benito Juárez (duelo de ida)

Toluca vs Bravos de Juárez - sábado 29 de noviembre en punto de las 7:05 pm desde el Nemesio Diez (duelo de vuelta)

Tigras de la UANL vs Xolos de Tijuana - sábado 29 de noviembre en punto de las 9:10 pm desde el Estadio Universitario (duelo de vuelta)

Así que ya lo sabes, Christian Martinoli, Luis García, Luis Roberto Alves (Zaguito), Álvaro López Sordo y Omar Villarreal más todo el equipo de TV Azteca Deportes te esperan para que vivas la liguilla del Torneo Apertura 2025 como solo nosotros sabemos hacerlo.