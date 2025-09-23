¡Lista completa! Los futbolistas mexicanos que han marcado goles en 5 países distintos

El futbol azteca ha exportado a lo largo de la historia grandes delanteros y mediocampistas mexicanos que no solo brillaron en la Liga MX, sino que también llevaron su talento a diferentes ligas del mundo.

Anotar goles fuera de tu país ya es un logro importante, pero hacerlo en cinco países distintos es un mérito que solo unos pocos han alcanzado.

La lista de mexicanos con este sello especial de globetrotters goleadores es corta pero significativa. Nombres que dejaron huella en estadios de América, Europa y hasta Oceanía, demostrando que el futbol mexicano tiene calidad para competir en diversas latitudes.

Toño de Nigris y “Chicharito”, referentes internacionales

Uno de los pioneros fue Antonio “Toño” de Nigris, delantero regiomontano que marcó en España, Colombia, Brasil, Turquía y por supuesto en México. Su carrera fue un viaje constante y en cada destino logró anotar, dejando huella con su entrega y carácter.

El más famoso de la lista es sin duda Javier “Chicharito” Hernández, quien supo marcar en Inglaterra con el Manchester United y West Ham, en España con el Real Madrid y Sevilla.

En Alemania con el Bayer Leverkusen, en la MLS con LA Galaxy y desde luego en México con Chivas. Un ejemplo claro de la globalización del futbol tricolor.

De Dávila a Landín: goles hasta en Oceanía

El caso de otro de los mexicanos, Ulises Dávila es particular, ya que tras su paso por el Chelsea y el futbol español, encontró continuidad y éxito en ligas poco comunes para un mexicano: India, Australia y Nueva Zelanda, además de sus inicios en México. Hoy es considerado uno de los embajadores del balompié azteca en territorios exóticos.

Por su parte, Luis Ángel Landín, aquel delantero que brilló con Pachuca y Cruz Azul, expandió su carrera a diferentes rincones de Centroamérica.

Además de marcar en México, dejó su sello en la MLS de Estados Unidos, en Costa Rica, Guatemala y El Salvador, completando así una lista digna de reconocimiento.

Estos cuatro nombres representan distintas generaciones y trayectorias, pero todos comparten un mérito: haber llevado el gol mexicano a cinco países distintos.

Un grupo selecto de mexicanos que refleja la capacidad de adaptación y la pasión por seguir compitiendo sin importar la liga o la camiseta.

La pregunta queda abierta: ¿Quiénes serán los próximos mexicanos en sumarse a esta lista exclusiva de goleadores internacionales?