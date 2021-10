Los Gallos Blancos por un milagro ante Santos

Gallos es el penúltimo de la clasificación, es el lugar 17 de 18, de la Liga BBVA MX pero aún así, tienen posibilidades de meterse a la fiesta grande, aunque usted no lo crea.

Los números que necesitan para clasificar

Querétaro tiene 15 puntos, el 12avo lugar tiene 17, solo 2 unidades de diferencia, por lo que con una combinación de resultados, podría darle a los Gallos, el ansiado pase.

La mejor noticia que pudo recibir el futbol mexicano

“Primeramente es Santos, estamos pensando en el siguiente partido con un rival muy difícil. Tanto ellos como nosotros necesitamos los puntos, pero, aquí en nuestra casa nos hemos hecho muy fuertes, esperamos seguir así y poder conseguir esos tres puntos que los necesitamos”, señaló en conferencia de prensa Jefferson Montero.

La vuelta a los titulares

El jugador colombiano, Jefferson Montero, regresó al once titular y poco a poco se ha ido ganando la confianza del estratega Uruguayo, parte fundamental fue el ponerse a punto en el aspecto físico.

“Al inicio me costó mucho por las condiciones en las que llegué. Desde que está Leo me ha ayudado, su cuerpo técnico ha trabajado mucho conmigo y en los últimos partidos me ha ido sumamente bien y creo que esa es la paciencia que han tenido conmigo, con un trabajo específico y extra con el preparador físico. Si al inicio esperaba mucho la afición de mí, ahora estoy haciendo un buen trabajo conforme me lo está pidiendo el entrenador”. Comentó Jefferson.

La actualidad de Santos

Santos, viene de empatar ante Toluca, y es el 11avo lugar de la general, pero un descuido a falta de 2 jornadas, podría dejar a los de la Comarca en la eliminación. Querétaro tiene 4 partidos que no conoce la derrota en casa, y en este su último juego, esperan seguir con esa inercia.

“Es un partido sumamente importante y no creo que sea nuestro último partido de la temporada aquí en casa queremos ganar para seguir en la pelea por el repechaje y el equipo tiene la idea de lo que nos estamos jugando. Estamos en nuestra casa creo que va a ser un lindo día, un partido muy lindo, esperamos que la gente nos pueda acompañar como lo venido haciendo, en nuestra casa tenemos que ganar los puntos pero somos muy conscientes de que con el trabajo y el esfuerzo que venimos haciendo últimamente podemos quedarnos con los tres puntos”, finalizó Montero.

Un empate, podría dejar fuera a los de Leo Ramos, será un cierre de torneo intenso, recibiendo este sábado a Santos y cerrando ante el actual sub líder del torneo, los roji negros del Atlas.