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Estos son los juegos imperdibles del mes de mayo 2026

Mayo llega cargado de grandes lanzamientos que combinan superproducciones, regresos esperados y propuestas innovadoras en todas las plataformas de videojuegos

Los juegos más esperados de mayo 2026

Escrito por: Raúl Núñez

Este mes destaca por su variedad: desde experiencias narrativas hasta acción de alto nivel y simuladores inmersivos. Aquí te dejamos una selección con los títulos más relevantes, incluyendo su fecha de estreno, plataformas y lo que puedes esperar de cada uno.

Los imperdibles del mes de mayo 2026

Forza Horizon 6

  • 19 de mayo (acceso anticipado desde el 15)
  • Xbox Series X|S, PC
  • La franquicia de conducción regresa con un mapa inspirado en Japón, combinando zonas urbanas y paisajes naturales. Promete una de las entregas más ambiciosas de la saga, con cientos de vehículos y nuevas dinámicas.

007 First Light

  • 27 de mayo
  • PS5, Xbox Series X|S, PC
  • Una historia de origen de James Bond centrada en el sigilo, la toma de decisiones y la narrativa cinematográfica, desarrollada por el estudio detrás de Hitman.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

  • 22 de mayo
  • Multiplataforma
  • Una nueva aventura del Caballero Oscuro con el estilo característico de LEGO, que mezcla humor, acción y exploración en un entorno abierto lleno de referencias.

Yoshi and the Mysterious Book

  • 21 de mayo
  • Nintendo Switch 2
  • Yoshi regresa con una propuesta visual inspirada en libros ilustrados, apostando por plataformas creativas y una estética muy cuidada.

Otros lanzamientos a seguir

Directive 8020

  • 12 de mayo
  • PS5, Xbox Series X|S, PC
  • Aventura de terror espacial donde las decisiones impactan directamente el destino de la tripulación.

Mixtape

  • 7 de mayo
  • Multiplataforma
  • Una experiencia narrativa sobre la amistad y los recuerdos, ambientada en una última noche llena de momentos clave.

Coffee Talk Tokyo

  • 21 de mayo
  • PS5, Xbox, PC, Nintendo Switch
  • Regresa el concepto de cafetería nocturna con nuevas historias y personajes en una ambientación japonesa.

Call of the Elder Gods

  • 12 de mayo
  • Multiplataforma
  • Una aventura de exploración con acertijos que apuesta por una narrativa misteriosa y escenarios exóticos.

Un mes con opciones para todos

Mayo 2026 se perfila como un mes sólido para la industria, con propuestas que abarcan múltiples géneros y estilos. Ya sea que busques velocidad, narrativa o desafío, hay algo nuevo que probar en prácticamente todas las plataformas.

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