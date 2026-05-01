Estos son los juegos imperdibles del mes de mayo 2026

Este mes destaca por su variedad: desde experiencias narrativas hasta acción de alto nivel y simuladores inmersivos. Aquí te dejamos una selección con los títulos más relevantes, incluyendo su fecha de estreno, plataformas y lo que puedes esperar de cada uno.

Los imperdibles del mes de mayo 2026

Forza Horizon 6



19 de mayo (acceso anticipado desde el 15)

Xbox Series X|S, PC

La franquicia de conducción regresa con un mapa inspirado en Japón, combinando zonas urbanas y paisajes naturales. Promete una de las entregas más ambiciosas de la saga, con cientos de vehículos y nuevas dinámicas.

007 First Light

27 de mayo

PS5, Xbox Series X|S, PC

Una historia de origen de James Bond centrada en el sigilo, la toma de decisiones y la narrativa cinematográfica, desarrollada por el estudio detrás de Hitman.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

22 de mayo

Multiplataforma

Una nueva aventura del Caballero Oscuro con el estilo característico de LEGO, que mezcla humor, acción y exploración en un entorno abierto lleno de referencias.

Yoshi and the Mysterious Book

21 de mayo

Nintendo Switch 2

Yoshi regresa con una propuesta visual inspirada en libros ilustrados, apostando por plataformas creativas y una estética muy cuidada.

Otros lanzamientos a seguir

Directive 8020

12 de mayo

PS5, Xbox Series X|S, PC

Aventura de terror espacial donde las decisiones impactan directamente el destino de la tripulación.

Mixtape

7 de mayo

Multiplataforma

Una experiencia narrativa sobre la amistad y los recuerdos, ambientada en una última noche llena de momentos clave.

Coffee Talk Tokyo

21 de mayo

PS5, Xbox, PC, Nintendo Switch

Regresa el concepto de cafetería nocturna con nuevas historias y personajes en una ambientación japonesa.

Call of the Elder Gods

12 de mayo

Multiplataforma

Una aventura de exploración con acertijos que apuesta por una narrativa misteriosa y escenarios exóticos.

Un mes con opciones para todos

Mayo 2026 se perfila como un mes sólido para la industria, con propuestas que abarcan múltiples géneros y estilos. Ya sea que busques velocidad, narrativa o desafío, hay algo nuevo que probar en prácticamente todas las plataformas.