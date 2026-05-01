Estos son los juegos imperdibles del mes de mayo 2026
Mayo llega cargado de grandes lanzamientos que combinan superproducciones, regresos esperados y propuestas innovadoras en todas las plataformas de videojuegos
Este mes destaca por su variedad: desde experiencias narrativas hasta acción de alto nivel y simuladores inmersivos. Aquí te dejamos una selección con los títulos más relevantes, incluyendo su fecha de estreno, plataformas y lo que puedes esperar de cada uno.
Los imperdibles del mes de mayo 2026
Forza Horizon 6
- 19 de mayo (acceso anticipado desde el 15)
- Xbox Series X|S, PC
- La franquicia de conducción regresa con un mapa inspirado en Japón, combinando zonas urbanas y paisajes naturales. Promete una de las entregas más ambiciosas de la saga, con cientos de vehículos y nuevas dinámicas.
007 First Light
- 27 de mayo
- PS5, Xbox Series X|S, PC
- Una historia de origen de James Bond centrada en el sigilo, la toma de decisiones y la narrativa cinematográfica, desarrollada por el estudio detrás de Hitman.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- 22 de mayo
- Multiplataforma
- Una nueva aventura del Caballero Oscuro con el estilo característico de LEGO, que mezcla humor, acción y exploración en un entorno abierto lleno de referencias.
Yoshi and the Mysterious Book
- 21 de mayo
- Nintendo Switch 2
- Yoshi regresa con una propuesta visual inspirada en libros ilustrados, apostando por plataformas creativas y una estética muy cuidada.
Otros lanzamientos a seguir
Directive 8020
- 12 de mayo
- PS5, Xbox Series X|S, PC
- Aventura de terror espacial donde las decisiones impactan directamente el destino de la tripulación.
Mixtape
- 7 de mayo
- Multiplataforma
- Una experiencia narrativa sobre la amistad y los recuerdos, ambientada en una última noche llena de momentos clave.
Coffee Talk Tokyo
- 21 de mayo
- PS5, Xbox, PC, Nintendo Switch
- Regresa el concepto de cafetería nocturna con nuevas historias y personajes en una ambientación japonesa.
Call of the Elder Gods
- 12 de mayo
- Multiplataforma
- Una aventura de exploración con acertijos que apuesta por una narrativa misteriosa y escenarios exóticos.
Un mes con opciones para todos
Mayo 2026 se perfila como un mes sólido para la industria, con propuestas que abarcan múltiples géneros y estilos. Ya sea que busques velocidad, narrativa o desafío, hay algo nuevo que probar en prácticamente todas las plataformas.