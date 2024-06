Top 5 jugadores más valiosos de la Copa América 2024

Nos acercamos a la última fecha de la ronda de grupos en la Copa América . Te contamos cuales son los futbolistas más valiosos en el torneo continental. Según la plataforma TransferRoom, el futbolista más valioso es el brasileño Vinicius Junior ($195M), en el segundo lugar se encuentra el ecuatoriano Moisés Caicedo ($138M), el podio lo completa el uruguayo Federico Valverde ($125M), en el cuarto puesto encontramos al argentino Enzo Fernández ($120M), y el quinto lugar le pertenece a Rodrygo ($117M).

Te puede interesar: Lo que tendría que pasar para que Estados Unidos quede fuera de la Copa América 2024

Lo que se le viene a México en la Copa América

Brasil a quedado a deber en esta edición de la Copa América, mientras que Argentina y Uruguay marchan con paso firme en el certamen. México viene de caer ante Venezuela y se juega el pase a la siguiente fase del torneo ante la Selección de Ecuador.

“Cuando el mexicano está ante la adversidad es cuando mejor responde. Nosotros veíamos desde la banca el equipo bien. Creo que jugar con dos puntas nos iba a condicionar bastante, por eso metí a Vega y Memo Martínez. A mí no me gusta poner un cobrador oficial, que lo tire quien tenga más confianza. Aún no sé el estatus de César Montes, desconozco si podremos contar con él para el siguiente partido De este barco no se baja nadie, lo vamos a lograr. Cada quien ve la vida como quiere, no soy tan pesimista”, dijo Jaime Lozano, DT de México.

En México continúan sufriendo la falta de gol y eso les podría costar la clasificación.

“Amarga la sensación, pero lo que hablamos ahorita al final del partido es que entregamos todo en el campo, muchas veces no cae el gol. Lo intentamos por todos lados. Tuvimos muchos centros, jugadas en el área pequeña, no cayó. Gracias a Dios tenemos otra oportunidad en pocos días y darle vuelta de forma rápida, porque no podemos seguir teniendo esto en la cabeza”, expresó Johan Vásquez.

Te puede interesar: ¡Se armó la bronca! Así fue la TREMENDA patada a Pulisic en el Estados Unidos vs Panamá