Top Jugadores HOT 🔥 | Los futbolistas más guapos de la Selección Mexicana | Entre Tacones y Balones

En esta edición de Entre Tacones y Balones, Vanessa comparte su ranking de los jugadores más atractivos que han pasado por la Selección Mexicana. Desde la elegancia y liderazgo de Rafael Márquez, pasando por el carisma de Héctor Moreno, Miguel Layún, Guillermo Ochoa y Carlos Vela, hasta las nuevas figuras como Kevin Álvarez y Santiago Giménez.