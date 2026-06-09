Top Jugadores HOT 🔥 | Los futbolistas más guapos de la Selección Mexicana | Entre Tacones y Balones
Vanessa presenta su ranking definitivo de los jugadores que conquistaron tanto las canchas como los corazones de la afición. Desde leyendas como Rafael Márquez, Guillermo Ochoa y Carlos Vela, hasta figuras actuales como Santiago Giménez y Kevin Álvarez.
En esta edición de Entre Tacones y Balones, Vanessa comparte su ranking de los jugadores más atractivos que han pasado por la Selección Mexicana. Desde la elegancia y liderazgo de Rafael Márquez, pasando por el carisma de Héctor Moreno, Miguel Layún, Guillermo Ochoa y Carlos Vela, hasta las nuevas figuras como Kevin Álvarez y Santiago Giménez.