Los mexicanos que jugaron un Clásico Español

La mañana del domingo vivirá en nuestro país con el Clásico Español. El Barcelona recibe en el Camp Nou al Real Madrid, en una nueva edición de uno los encuentros más vistos en todo el mundo.

Éste marca el primer enfrentamiento en los blaugranas y los blancos en el que el astro argentino, Lionel Messi, no estará en el terreno de juego desde el 2005. Aunque desde la salida de Cristiano Ronaldo de los merengues en 2018, el nuevo jugador del PSG no pesó en el marcador, fueron siente encuentros en total, en los que no puedo marcar.

Los mexicanos que jugaron un Barcelona vs Real Madrid

Desafortunadamente para este fin de semana, el Clásico Español no contará con nacidos en nuestro país en la cancha. Los últimos dos que estuvieron en las plantillas de ambas escuadras fueron Javier “Chicharito” Hernández y Jonathan Dos Santos, aunque ninguno de los dos pudo tener minutos.

Cara a Cara: Jorge Campos e Iker Casillas

El otro de los Dos Santos, Giovani, si tuvo minutos en un Barcelona vs Real Madrid, incluso estuvo en dos encuentros, pero en ninguna de las dos ocasiones pudo ganar. En cambio, Rafael Márquez es de los mexicanos más destacados en este esperado encuentro. El Kaiser ganó cuatro de los ochos duelos que disputó.

Pero sin duda, el nacido en nuestro país más influyente fue Hugo Sánchez. El pentapichichi jugó en 17 ocasiones, con 10 goles anotados, entre 1985 y 1992, previo a su regreso al futbol mexicano, para formar parte de la plantilla del América.

Uno no tan conocido, pero que también estuvo en La Casa Blanca fue José Ramón Sauto, quien disputó siete partidos ante los blaugranas, en ocho temporadas.

Barcelona vs Real Madrid | Clásico Español

Sin duda será un Clásico diferente en España, sin Messi y Cristiano Ronaldo parece que le falta un tanto de “sazón” al partido más esperado de La Liga, pero serán las nuevas caras de ambas escuadras las que tendrán que sacar la casta: Vinicius por el Real Madrid y Ansu Fati por el Barcelona, la nueva generación está aquí.