Jackie Nava tiene la clave para ganarle a Karina “Bella” Fernández

La tijuanense Jackie Nava reveló en exclusiva para los Protagonistas que la experiencia y la seguridad que tiene sobre su contrincante, serán de suma importancia para su próximo compromiso en el que se enfrentará a Karina “Bella” Fernández.

“La experiencia te va ayudando a ver las cosas de manera más fría. Yo nunca he sido una peleadora que se va a enojar o que se enoja arriba del ring, o que pierde la cabeza, siempre he sido muy paciente y veo las cosas como son. Una pelea donde me han noqueado me enseñó mucho, como verlo realmente, si me caigo me levanto...” Expresó Jackie.

La “Princesa Azteca” Jackie Nava se enfrentará a la “Bella” Fernández en un combate a 10 rounds en peso supergall. El próximo 20 de marzo desde el Grand Hotel de Tijuana, traido para todos ustedes por la Casa del Boxeo a través de las pantallas de Azteca 7 a partir de la 10:30 pm.

“Sé que las jóvenes (peleadoras) vienen con todo el empuje, con todas la ganas, pero yo se que en ciertos momentos podemos caer en esa situación, donde estar frío arriba del ring es lo que va a ganar y es lo que creo que va contar también”, concluyó Nava.

20 años de carrera son dignos de ser expresados como signo de experiencia, hablando de la “Princesa” que se ha mantenido en gran actividad, pues sólo el año pasado venció por decisión unánime a Estrella Valverde y Marisol Corona.

Perfil de Jackie Nava “La Princesa Azteca”

Edad: 40 años.

Triunfos: 36 T

Nocauts: 16 N.

Derrotas: 4 D.





Empates: 4 E.

Nava tendrá enfrente a la chihuahuense Karina Fernández, quien se caracteriza por tener una gran calidad, mucha velocidad y resistencia por lo mostrado hasta ahora. Pese a presentar cinco derrotas de las cuales en cuatro ocasiones perdió con personalidades de alto nivel como la actual campeona mundial Supergallo CMB Yamileth Mercado, suma a su récord 15 victorias, 3 de ellas por la vía del nocaut y un empate.