Yamileth Mercado revela la fórmula para vencer en el boxeo

Yamileth Mercado defendió exitosamente el cinturón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo. Está orgullosa de haber defendido el título ante “La Roquera”, ambas peleadoras demostraron hambre de campeonato desde el primer hasta el último campanazo.

“Yeimi” recordó que su pleito del sábado resultó ser una guerra como lo venía visualizando

“Fue una guerra de principio a fin, estoy muy contenta con el resultado. Venía con todo el entusiasmo de demostrar por qué soy campeona. Me sentía muy fuerte, muy concentrada. Dormí dos días abrazada al cinturón para mentalizarme que era mi sueño y valía la pena tanto sacrificio por este cinturón. Mi esfuerzo se iba a ver sobre el cuadrilátero, la pelea se ganó en el gimnasio, por eso me exigí tanto”.

Yamileth Mercado llegó hasta las lágrimas

Con llanto de satisfacción en el semblante confesó que se sentía muy mal sobre el cuadrilátero durante la segunda mitad de la pelea a diez rounds. (Al final del quinto episodio se le rompió la membrana timpánica)

“Yo siempre he dicho que voy a morir en la raya, el boxeo es de carácter y valentía. Soy una persona de carácter muy fuerte, trabajo pero trabajo en silencio cuando trato de trabajar, a veces me molesto. Me decía mi entrenador que yo tengo aire para pelear”.

La pelea fue magnífica en varios sentidos: La técnica, el nivel, la entrega, el intercambio de golpes, las esquinas y el escenario, hicieron de la primera defensa de Yamileth Mercado un evento que encumbra el boxeo femenil al nivel de cualquier pelea titular entre varones.

“Mi misión es dar espectáculos de ese tipo para dignificar el boxeo femenil. Ya estuve del lado de ‘La Roquera’ y sé cómo esa emoción de querer coronarte, te hace dar el máximo”.

Ni “Yeimi” ni su esquina estaban enterados de las tarjetas de los jueces. En el octavo round, de manera extraoficial, les dijeron que la campeona iba perdiendo el combate. Por esa razón, y a pesar de haber sufrido lo que después se diagnosticó como rotura de la membrana timpánica y de haber boxeado tres episodios (sexto, séptimo y octavo) desorientada, salió al noveno con el corazón por delante para retener el cinturón.

“Mi motivación era colgarme mi cinto nuevamente, pensé en mi preparación, pero estaba motivada en terminar la pelea. No se me iba a ir mi “cinto” por el que había trabajado tanto. Por eso me mantuve de pie de principio a fin”.

Una de las claves de la victoria de Yamileth fue su entrenador Alfredo Caballero, un motivador que conoce a sus peleadores a la perfección.

“Alfredo me decía que no demostrara que me sentía mal, que me enfocara en respirar y así podría ver los golpes”.

El consejo funcionó, la estrategia llevó a Yamileth Mercado a la victoria. Mantenerse alerta y enfocarse fueron importantes en los momentos más difíciles de la pelea. Con la concentración necesaria fue más fácil recordar las lecciones aprendidas en el entrenamiento. Porque ahí es donde se ganan las peleas.

“Vienen días de descanso para la campeona mundial supergallo del CMB, debe recuperarse de la lesión en el oído y posteriormente pensar en lo que sigue en su carrera profesional”

En el horizonte está una defensa contra la zambiana Catherine Phiri, quien ya compitió y perdió una batalla por el cinturón que retuvo “Yeimi”.