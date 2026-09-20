Los Steelers se hunden: las 5 fallas que explican la paliza de los Patriots

Los Steelers no perdieron el partido de la Semana 2 en una sola jugada. La derrota 20-3 ante los Patriots fue tomando forma en distintos momentos, desde una ofensiva incapaz de generar soluciones hasta una línea que volvió a dejar expuesto a Aaron Rodgers. Pittsburgh terminó el encuentro sin touchdown ofensivo y con errores que terminaron convertidos en puntos para Nueva Inglaterra.

La actuación permite identificar cinco problemas que marcaron el partido de los Steelers y que explican por qué un equipo que había comenzado la temporada con una victoria terminó completamente sometido en su visita al Gillette Stadium.

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Las 5 mayores fallas de los Steelers

1. Una ofensiva sin creatividad

Pittsburgh volvió a tener problemas para encontrar variantes cuando las primeras opciones no funcionaron. La ofensiva del coach Mike McCarthy dependió demasiado de jugadas previsibles y tuvo dificultades para generar espacios después del primer contacto, mientras Rodgers pasó buena parte del encuentro bajo presión.

El resultado fue una producción ofensiva muy limitada. Los Steelers solamente consiguieron 3 puntos y nuevamente terminaron sin encontrar la zona de anotación mediante su ataque.

2. Problemas en la línea ofensiva.

La protección para Rodgers volvió a ser uno de los principales inconvenientes. El quarterback perdió dos balones después de ser capturado y una de esas jugadas terminó en touchdown para Nueva Ingaterra.

La más costosa ocurrió en una serie que había llevado a Pittsburgh hasta la yarda 22 de los Patriots. Rodgers fue golpeado por su lado ciego y perdió el balón. Troy Fautanu recuperó la posesión, pero la jugada terminó representando una pérdida de 36 yardas.

3. Los errores terminaron en puntos

Pittsburgh tuvo oportunidades para mantenerse cerca en el marcador, pero varios de sus errores tuvieron consecuencias directas. Los dos balones perdidos de Rodgers terminaron siendo especialmente costosos, mientras que una última serie ofensiva también terminó en pérdida de balón.

Con los Steelers intentando acercarse en el marcador, Rodgers completó seis de siete pases y llevó al equipo hasta la yarda 4 de Nueva Inglaterra. La posesión terminó con un balón suelto de Germie Bernard que fue interceptado por Christian Barmore.

4. Los receptores tampoco ayudaron

DK Metcalf tuvo dos recepciones que se le escaparon de las manos, una de ellas en una situación de tercera y tres que habría permitido mantener una serie ofensiva con vida.

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Germie Bernard, quien tuvo más participación ante la ausencia de Michael Pittman Jr., terminó con cuatro recepciones para 35 yardas. Pittsburgh necesitaba generar más después de la recepción y convertir las oportunidades que Rodgers consiguió producir.

5. La defensa permitió jugadas demasiado grandes

El problema de Pittsburgh no terminó en la ofensiva. La defensa permitió cinco jugadas de al menos 29 yardas, incluida una anotación de 32 yardas de TreVeyon Henderson durante la segunda posesión de Nueva Inglaterra.

Drake Maye también encontró una jugada de 63 yardas que dejó a los Patriots en posición de sumar puntos. Nueva Inglaterra no necesitó dominar estadísticamente todo el encuentro: encontró espacios suficientes para castigar a Pittsburgh cuando tuvo oportunidades.

A quién enfrenta Steelers en la Semana 3 de la NFL

Los Steelers tendrán poco tiempo para corregirlo. Cincinnati Bengals será su siguiente rival y Pittsburgh tendrá dos partidos contra equipos de la AFC Norte en un lapso de 11 días.

