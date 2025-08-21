¡Insólito! Los únicos futbolistas mexicanos que podrían jugar la UEFA Champions League

La fase de grupos de la UEFA Champions League está a punto de definirse. Los últimos playoffs del certamen continental están a punto de acabar y esto nos podría dar buenas noticias. El Fenerbahce y el Copenhague pelean por un boleto y esto derivaría en que Edson Álvarez y Rodrigo Huescas tengan actividad en el torneo más importante a nivel clubes.

Con la noticia de que el “Machin” llegó a un acuerdo con el club turco después de sus temporadas en el West Ham United, el contención mexicano se pondrá a las órdenes de un experto en Champions; José Mourinho. Los pupilos de The Special One empataron sin goles en suelo turco ante Benfica y tendrán que ir a Lisboa para conseguir su boleto a la fase de grupos de la Champions League. De concretarlo, Álvarez podría ser registrado para el inicio de esta y nuevamente probar las mieles del certamen continental.

Copenhague va por el triunfo

Asimismo, Huescas y el cuadro danés igualaron en la ida con el Basel suizo a un gol y tendrán que definir su futuro en el compromiso de vuelta. Cabe destacar que, Huescas tuvo actividad en el primer partido y lamentablemente para su causa provocó el penal que derivó en el empate de su rival en turno.

¿Europa League?

En el dado caso de que no consigan su boleto a Champions, tanto Fenerbahce como Copenhague caerán a la otra competición de la UEFA, por lo que si o si, ambos mexicanos tendrían minutos en competencias continentales. Todo ello, a poco menos de un año que empiece el Mundial 2026 y ambos busquen llenarle el ojo a Javier ‘Vasco’ Aguirre y su cuerpo técnico para entren a la lista final de la Selección Mexicana de Fútbol.