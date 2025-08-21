Un secreto por fin revelado: la verdad de por qué Edson Álvarez es nuevo refuerzo del Fenerbahçe

Edson Álvarez será nuevo jugador del Fenerbahçe a menos de que pase una catástrofe, pues el periodista italiano Fabrizio Romano reportó que la negociación está hecha y solo será cuestión de horas para que se haga oficial. El capitán de la Selección Mexicana se inclinó por ir a Turquía pese a recibir múltiples ofertas de equipos Top de Europa por una gran razón: ser dirigido por José Mourinho.

El secreto por fin fue revelado, pues el zaguero mexicano optó por fichar con Fenerbahçe ya que el entrenador portugués intervino en la negociación y lo convenció de ir a Turquía a menos de un año del Mundial de 2026. Esta decisión causó polémica, pues dejó la Premier League, catalogada como la primera entre las mejores ligas del mundo, para jugar en el país de Medio Oriente, donde los aficionados reaccionaron a su posible llegada .

@edsonalvarez Edson Álvarez fue convencido por José Mourinho de ir a Fenerbahçe

Edson muy probablemente sea titular indiscutible en Fenerbahçe, ya que es del agrado de Mourinho, e incluso el seleccionado mexicano puede disputar la próxima temporada de la Champions League, en caso de que el club turco le gane a Benfica y consiga su boleto a la mayor competencia de clubes de la UEFA.

¿Cuánto pagará Fenerbahçe por el fichaje de Edson Álvarez?

Edson Álvarez llegará a Fenerbahçe en calidad de préstamo por un año con opción de compra al término de la Temporada 2025-2026, luego de que no entrara en planes del West Ham y le dieran total libertad de buscar un nuevo equipo.

Fenerbahçe solo se hará cargo de su sueldo, que según la plataforma Salary Sport es de 5.2 millones de libras esterlinas (casi 132 millones de pesos) al año, suma que supera al del club turco, ya que su jugador que más gana es Milán Škriniar, quien recibe un salario anual de 4.7 millones de libras esterlinas (119.2 millones de pesos).

No obstante, se espera que el sueldo de Álvarez se mayor al que percibía en Inglaterra, por lo que puede llegar a ser uno de los mejores pagados del Fenerbahçe durante la Temporada 2025-2026.