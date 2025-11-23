Hijo de leyenda italiana traicionó a su país para jugar con otra selección; esta es la historia

En la actualidad es común encontrar este tipo de historias en todos los rincones del mundo. Padres de distintas nacionalidades, niños que nacieron donde jugaban sus progenitores y demás cuestiones que abren el abanico de posibilidades para jugar con un país u otro. Y tal como reza el dicho mexicano de que "hasta en las mejores familias sucede…" Gianluigi Buffon está viviendo una historia muy particular con su hijo. He aquí los detalles del caso.

¿Por qué el hijo de Gianluigi Buffon no defiende la bandera italiana?

Lejos del sitio donde su padre es considerado uno de los mejores de la historia, Louis Thomas Buffon está siendo clave en el clasificatorio europeo… pero para República Checa. El juvenil marcó dos tripletes en el parón de selecciones, esto para colocar a los checos como líderes de su grupo gracias a los siete puntos generados en un sector compartido con Malta, Azerbaiyán e Irlanda del Norte.

La razón por la que el hijo de la leyenda italiana está jugando para los checos es la nacionalidad de su madre, Alena Seredová. Ese matrimonio duró 3 años (2011 y 2014) y dio fruto a dos hijos, entre ellos Louis Thomas. Por ello, al momento el juvenil está defendiendo los colores de la patria materna.

Para muchos la decisión resulta particular, pero es algo que decenas de jóvenes están enfrentando a lo largo del mundo. Ante eso, en el clasificatorio Sub-19, el volante ofensivo está siendo clave para que Chequia sueñe con clasificarse al torneo europeo a disputarse en Gales para el próximo 2026.

¿Cuántos años tiene el hijo de Buffon y dónde juega?

Parte del asombro del nivel del muchacho, es que cuenta solamente con 17 años. Nacido en Torino el 28 de diciembre de 2007 (cumple 18 a finales de este 2025), está destacando en una categoría Sub-19 y parece que la apuesta en su carrera es muy viable para los futuros entrenadores checos y de los clubes en Europa que ya le pusieron el ojo encima.

@sergioizquierd Louis Thomas Buffon, el hijo de la leyenda que eligió su propio camino ⚽🔥 🇮🇹 Nacido en Turín en 2007, es hijo de Gianluigi Buffon y la modelo checa Alena Šeredová. ⚡ A diferencia de su padre, no es portero, sino extremo izquierdo, y se ha formado en el Pisa SC, donde debutó profesionalmente en 2025. 🇨🇿 En febrero de 2025, fue convocado por la selección sub-18 de República Checa, aunque aún podría jugar para Italia en el futuro. 👀 Con su talento y apellido ilustre, Louis Buffon es una de las jóvenes promesas a seguir en el fútbol europeo. ♬ sonido original - SergioIzquierd ⚽🏟️

Esta temporada recién debutó profesionalmente (13 minutos) en la Serie A con el Pisa, que ascendió para la temporada 2025-26 a la máxima categoría del Calcio. Por ello, se espera que siga su crecimiento en el club que le ha desarrollado durante los últimos tres años de su carrera.