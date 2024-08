¿Conducta inapropiada? Atleta “expulsada” aclara la polémica en París 2024

Luana Alonso, la joven nadadora paraguaya de 20 años ha causado polémica en París 2024 por diversas razones, la última de ellas tiene que ver con la supuesta expulsión de la atleta de la Villa Olímpica por su propia delegación, lo anterior debido a supuestamente crear un “ambiente inadecuado”. Sin embargo, la atleta ha utilizado sus redes sociales este lunes para aclarar la situación y limpiar su nombre.

“Nunca me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa. No quiero dar ningún comunicado pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten”, escribió la sudamericana en una historia de Instagram que acompañó con una imagen donde se ve una taza de café en un balcón. La nadadora fue eliminada en la Serie 1 de los 100 metros mariposa y poco después anunció su abrupto retiro.

Te puede interesar: El recadito que Orlando City Le dejó a Cruz Azul previo a su enfrentamiento

La noticia sobre su supuesta expulsión surgió luego de que se filtrara un mail que la jefa de misión del Comité Olímpico de Paraguay le hiciera llegar a Alonso. “Le agradecemos que proceda conforme se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de Atletas”, diría el supuesto correo electrónico. La también influencer compartió varias fotografías donde se la ve paseando por la ciudad de la luz.

La joven paraguaya inició en el deporte acuático motivada por su abuelo y su primera competencia internacional fue en argentina durante el Campeonato Sudamericano de Natación de 2021. Los de París no fueron sus primeros juegos veraniegos, pues hace tres años representó a su país en Tokio.

Alonso es estudiante de Ciencias Políticas en la Southern Methodist University de Dallas, antes estuvo en Virginia Tech.

La respuesta de Luana Alonso a su supuesta expulsión

Luana Alonso respondió a su supuesta expulsión de la Villa Olímpica con una historia en Instagram donde parece estar tomando café en un balcón del lugar.

Te puede interesar: GRACIAS POR TANTO: Alejandra Orozco confirma su retiro tras finalizar su participación en París 2024