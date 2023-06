Los 2 jugadores que pide fichar la afición de Cruz Azul

Que siempre no llegan a Cruz Azul. Luego de que este jueves 15 de junio arribara el delantero colombiano, Diber Cambindo, a la Ciudad de México, los otros dos refuerzos estrella que tendría la Máquina se cayeron. Eduardo Aguirre y Matheus Dória ya van de regreso a Torreón.

De acuerdo con información extraoficial, ambos futbolistas no firmaron en La Noria luego de no pasar los exámenes médicos correspondientes. Tras la decisión, los jugadores aclararon que no están lesionados y que el trato que tuvieron con ellos no fue justo.

La afición pide a estos dos fichajes para Cruz Azul

Tras caerse dicha negociación, la afición de Cruz Azul explotó en redes sociales y estarían pidiendo que lleguen estos dos refuerzos: Luca Martínez, mexicoargentino, que juega para Rosario Central, pero que juega con la Selección Mexicana, de hecho, se encuentra en el Torneo Esperanzas de Toulón, donde jugarán este 15 de junio contra Francia, el equipo local, en las semifinales del certamen.

El otro es Bruno Méndez, defensa uruguayo que juega para el Corinthians de Brasil y que tiene contrato hasta diciembre de este año, por lo que el conjunto carioca le busca acomodo en caso de no llegar a una renovación con él, para que así no salga de forma gratuita el próximo semestre.

Jesús Corona dejaría Cruz Azul después de 14 años

Entre otras noticias, el veterano arquero de la Máquina, Jesús Corona, no habría renovado con el club, luego de 14 años en la institución y saldría este verano en busca de una nueva escuadra, o incluso, podría pensar en el retiro del futbol.

Con esto, los arqueros que se quedan en Cruz Azul son Andrés Guidiño, quien se perfila para el titular durante el Apertura 2023, mientras que el suplente sería Sebastián Jurado, arquero al que se le ha vinculado con equipos como el FC Juárez y los Tigres.