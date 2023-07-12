Los jugadores que podrían suplir a Edson Álvarez contra Jamaica

Edson Álvarez no pudo entrenar al parejo de sus compañeros previo a la semifinal de la Copa Oro 2023 de este miércoles, por lo que la pregunta es cuáles jugadores de la Selección Mexicana podrían suplirlo para este partido contra Jamaica.

Memo Ochoa compara a los delanteros de la Selección Mexicana

Este martes, el técnico Jaime Lozano reveló que uno de sus futbolistas más importantes no está en las mejores condiciones y será hasta el último momento cuando decidirán si lo utilizan en la alineación titular o no.

El “Machín” es uno de los cinco jugadores que ha sido titular en los cuatro partidos que lleva la Selección Azteca en el torneo, junto con Guillermo Ochoa, Luis Chávez, Luis Romo y Orbelín Pineda, quienes han sido la base del equipo.

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Cabe señalar que Álvarez disputó los encuentros de la fase de grupos como defensa central mientras Romo fue el contención del equipo, pero para los cuartos de final ante Costa Rica lo subieron al medio campo con el regreso de César Montes a la zaga mexicana.

Erick Sánchez se perfila como el jugador que suplirá al elemento del Ajax en caso de que no se recupere de su molestia en la rodilla, ya que fue el que más tiempo jugó en la media cuando el “Machín” estuvo como central.

La alineación de México ante Jamaica

La alineación de México para la semifinal contra Jamaica sería con Ochoa en la portería; en la defensa Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes y Jorge Sánchez; en el mediocampo Luis Romo, Luis Chávez y Erick Sánchez; y en el ataque Uriel Antuna, Orbelín Pineda y Henry Martín.

Los otros dos candidatos para tomar el lugar de Edson serían Roberto ‘Piojo’ Alvarado y ‘Charly’ Rodríguez, aunque luce complicado ya que Lozano le ha movido muy poco a los once elegidos.

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Bajo esta incertidumbre, la Selección Azteca esperará las últimas horas para su compromiso contra los ‘Reggae Boyz’ de este miércoles en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.