Lucas di Grassi se lleva el triunfo en el e-Prix de Berlín | Fórmula E

Berlín, en el Aeropuerto de Tempelhof, fue la sede de la Ronda 14 de la Fórmula E, penúltima de la temporada 2021. Con un dramático cierre, Lucas Di Grassi, piloto de Audi Sport ABT Schaeffler, finalizó en primer lugar tras los 45 minutos más una vuelta del circuito; Edoardo Mortara, corredor de ROKiT Ventura Racing, fue el segundo lugar y Mitch Evans, de Jaguar Racing, completó el podio.

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La Ronda 15, en Berlín, será la carrera definitiva de la temporada 2021 en la que se definirá el campeonato de pilotos y de escuderías. Nick de Vries, Edoardo Mortara y Jake Dennis buscan el reconocimiento individual, mientras Jaguar Racing, DS Techeetah y Envision Virgin Racing se mantienen en la pelea de la distinción colectiva.

Sam Bird se alejó del campeonato de la temporada 2021 de la Fórmula E

Por problemas eléctricos, Sam Bird, piloto británico de la escudería Jaguar Racing, abandonó la pista en la Ronda 14 de la temporada 2021 de la Fórmula E. Previo a la decimocuarta carrera del año, en Berlín, Sam Bird se encontraba en la tercera posición general de la clasificación de pilotos con 81 puntos, a 13 del primer lugar.

La clasificación de pilotos previo a la última carrera de la Fórmula E

Nick de Vries (Mercedes-EQ Formula E Team) - 95 puntos

Edoardo Mortara (ROKiT Ventura Racing) - 92 puntos

Jake Dennis (BMW I Andretti Motorsport) - 91 puntos

Mitch Evans (Jaguar Racing) - 90 puntos

Robin Frinjs (Envision Virgin Racing) - 89 puntos

Lucas di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler) - 87 puntos

Antonio Félix Da Costa (DS Techeetah) - 86 puntos

Sam Bird (Jaguar Racing) - 81 puntos

Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) - 80 puntos

Alexander Lynn (Mahindra Racing) - 78 puntos

Nick Cassidy (Envision Virgin Racing) - 76 puntos

René Rast (Audi Sport ABT Schaeffler) - 75 puntos

Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) - 71 puntos

Maximilian Günther (BMW I Andretti Motorsport) - 66 puntos

Stoffel Vandoore (Mercedes-EQ Formula E Team) - 63 puntos

Oliver Rowland (Nissan E.Dams) - 59 puntos

André Lotterer (TAG Heuer Porsche Formula E Team) - 46 puntos

Alexander Sims (Mahindra Racing) - 44 puntos

Nico Müller (Dragon / Penske Autosport) - 30 puntos

Norman Nato (ROKiT Ventura Racing) - 29 puntos

Sébastian Buemi (Nissan E.Dams) - 20 puntos

Sérgio Sette Câmera (Dragon / Penske Autosport) - 16 puntos

Oliver Turvey (NIO 333 FE Team) - 13 puntos

Tom Blomqvist (NIO 333 FE Team) - 5 puntos

La clasificación de escuderías previo a la última carrera de la Fórmula E

Jaguar Racing - 171 puntos

DS Techeetah - 166 puntos

Envision Virgin Racing - 165 puntos

Audi Sport ABT Schaeffler - 162 puntos

Mercedes-EQ Formula E Team - 158 puntos

BMW I Andretti Motorsport - 157 puntos

Mahindra Racing - 122 puntos

ROKiT Ventura Racing - 121 puntos

TAG Heuer Porsche Formula E Team - 119 puntos

Nissan E.Dams - 79 puntos

Dragon / Penske Autosport - 49 puntos

NIO 333 FE Team - 18 puntos

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¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo la última carrera de la Fórmula E?

Este domingo 15 de agosto, a las 15:30 horas, tiempo local, y 08:30 a.m. en el centro de la República Mexicana, será la última carrera en la temporada 2021 de la Fórmula E. Berlín será la sede que defina al campeón del serial eléctrico de automovilismo. El evento lo podrás disfrutar a través de las redes sociales de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes; la transmisión comenzará a las 8:20 a.m.