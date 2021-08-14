Lucas di Grassi se lleva el triunfo en el e-Prix de Berlín | Fórmula E
Berlín fue la sede de la Ronda 14, penúltima de la temporada 2021 de la Fórmula E. Revisa los resultados previo a la definición del campeonato.
Berlín, en el Aeropuerto de Tempelhof, fue la sede de la Ronda 14 de la Fórmula E, penúltima de la temporada 2021. Con un dramático cierre, Lucas Di Grassi, piloto de Audi Sport ABT Schaeffler, finalizó en primer lugar tras los 45 minutos más una vuelta del circuito; Edoardo Mortara, corredor de ROKiT Ventura Racing, fue el segundo lugar y Mitch Evans, de Jaguar Racing, completó el podio.
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La Ronda 15, en Berlín, será la carrera definitiva de la temporada 2021 en la que se definirá el campeonato de pilotos y de escuderías. Nick de Vries, Edoardo Mortara y Jake Dennis buscan el reconocimiento individual, mientras Jaguar Racing, DS Techeetah y Envision Virgin Racing se mantienen en la pelea de la distinción colectiva.
Sam Bird se alejó del campeonato de la temporada 2021 de la Fórmula E
Por problemas eléctricos, Sam Bird, piloto británico de la escudería Jaguar Racing, abandonó la pista en la Ronda 14 de la temporada 2021 de la Fórmula E. Previo a la decimocuarta carrera del año, en Berlín, Sam Bird se encontraba en la tercera posición general de la clasificación de pilotos con 81 puntos, a 13 del primer lugar.
La clasificación de pilotos previo a la última carrera de la Fórmula E
- Nick de Vries (Mercedes-EQ Formula E Team) - 95 puntos
- Edoardo Mortara (ROKiT Ventura Racing) - 92 puntos
- Jake Dennis (BMW I Andretti Motorsport) - 91 puntos
- Mitch Evans (Jaguar Racing) - 90 puntos
- Robin Frinjs (Envision Virgin Racing) - 89 puntos
- Lucas di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler) - 87 puntos
- Antonio Félix Da Costa (DS Techeetah) - 86 puntos
- Sam Bird (Jaguar Racing) - 81 puntos
- Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) - 80 puntos
- Alexander Lynn (Mahindra Racing) - 78 puntos
- Nick Cassidy (Envision Virgin Racing) - 76 puntos
- René Rast (Audi Sport ABT Schaeffler) - 75 puntos
- Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) - 71 puntos
- Maximilian Günther (BMW I Andretti Motorsport) - 66 puntos
- Stoffel Vandoore (Mercedes-EQ Formula E Team) - 63 puntos
- Oliver Rowland (Nissan E.Dams) - 59 puntos
- André Lotterer (TAG Heuer Porsche Formula E Team) - 46 puntos
- Alexander Sims (Mahindra Racing) - 44 puntos
- Nico Müller (Dragon / Penske Autosport) - 30 puntos
- Norman Nato (ROKiT Ventura Racing) - 29 puntos
- Sébastian Buemi (Nissan E.Dams) - 20 puntos
- Sérgio Sette Câmera (Dragon / Penske Autosport) - 16 puntos
- Oliver Turvey (NIO 333 FE Team) - 13 puntos
- Tom Blomqvist (NIO 333 FE Team) - 5 puntos
La clasificación de escuderías previo a la última carrera de la Fórmula E
- Jaguar Racing - 171 puntos
- DS Techeetah - 166 puntos
- Envision Virgin Racing - 165 puntos
- Audi Sport ABT Schaeffler - 162 puntos
- Mercedes-EQ Formula E Team - 158 puntos
- BMW I Andretti Motorsport - 157 puntos
- Mahindra Racing - 122 puntos
- ROKiT Ventura Racing - 121 puntos
- TAG Heuer Porsche Formula E Team - 119 puntos
- Nissan E.Dams - 79 puntos
- Dragon / Penske Autosport - 49 puntos
- NIO 333 FE Team - 18 puntos
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¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo la última carrera de la Fórmula E?
Este domingo 15 de agosto, a las 15:30 horas, tiempo local, y 08:30 a.m. en el centro de la República Mexicana, será la última carrera en la temporada 2021 de la Fórmula E. Berlín será la sede que defina al campeón del serial eléctrico de automovilismo. El evento lo podrás disfrutar a través de las redes sociales de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes; la transmisión comenzará a las 8:20 a.m.