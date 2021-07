Fórmula E: pilotos opinan sobre el incidente Hamilton-Verstappen

Los corredores de la ABB FIA Fórmula E, Di Grassi, Da Costa y Bird opinaron sobre el incidente, el pasado domingo en el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1 disputado en Silverstone, que protagonizaron Hamilton y Verstappen, donde el piloto de Red Bull se llevó la peor parte y debió abandonar, mientras que el de Mercedes pudo continuar para, pese a una sanción de diez segundos, ganar la carrera.

Sam Bird: “Cuando ves un espacio, vas por él”

En la previa del E-Prix de Londres de la Fórmula E de este fin de semana, Sam Bird, líder del campeonato de la serie de monoplazas 100% eléctricos, brindó su opinión al respecto.

“Sí, Lewis podría haber ido un poco más por dentro pero tienes dos pilotos muy agresivos allí yendo por el mismo lugar de la pista. Los dos entendieron que ambos necesitaban estar al frente en este momento en particular. Creo que Max ha dominado recientemente y Lewis necesitaba imponer su autoridad al ser tajante y empujar. Pero lo veo como un incidente de carrera en mi opinión”, dijo el británico.

“Para mí quizás podría poner un poco más de culpa en Lewis pero se trata de correr. Cuando ves un espacio vas por él y estas cosas pasan. Lewis recibió una penalización e igual ganó la carrera. Entiendo que es duro para Max. Ciertamente me sentiría afligido si me hubiera pasado a mí. Pero sucede”, agregó.

Di Grassi: “Creo que no debería haber sanción”

El ex piloto de la Fórmula 1, Lucas di Grassi, analizó: “En las carreras de coches hay toques, hay accidentes, no todos son casos para una sanción. Intentar reducir a cero la cantidad de toques no es el objetivo del deporte motor. En el deporte motor, cuando estás compitiendo, ya sea en Fórmula E, Fórmula 1 u otras categorías, si dos pilotos siguen presionando en una curva se van a terminar tocando, es algo que forma parte de una carrera. Si la culpa no es claramente de un piloto o de otro, creo que no debería haber sanción. Es algo que sucede en el deporte motor, que haya una disputa más agresiva entre dos pilotos”.

Da Costa: “Estoy con ganas de ver las consecuencias”

Por su parte, el campeón reinante de la Fórmula E, no tiene dudas que se trató de un incidente de carrera. “Creo que al final es un accidente de carrera, son dos pilotos que están peleando muy, muy duro hace ya muchas carreras e iba a llegar un punto que tenía que pasar. Estoy con ganas de ver las consecuencias”, destacó Antonio Félix da Costa.

Preguntado qué hubiera sucedido si algo así sucedía en la Fórmula E, el portugués respondió: “Nada, seguíamos sin problema”.

