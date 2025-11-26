Si este jugador se va de Cruz Azul le abriría el paso al fichaje Agustín Palavecino... esto se necesita

Agustín Palavecino es del interés de Cruz Azul, pues es del agrado de Nicolás Larcamón, quien lo dirigió en su paso por Necaxa, incluso el argentino ya dio una pista de su posible llegada a la Noria, según los aficionados . No obstante, para que ello suceda, el club debe darle salida a un jugador, para así liberar una plaza de extranjero.

El sacrificado sería Mateusz Bogusz, quien buscaría salir del club, pues así se lo hizo saber a su agente. En caso de que el polaco decida irse le abriría un lugar al argentino, quien ya puso 2 condiciones para poder llegar . No obstante, el fichaje no sería cosa sencilla, ya que Necaxa pediría 8.5 millones de dólares (más de 156 millones de pesos).

Club de Futbol Cruz Azul Mateusz Bogusz sería el extranjero que, en caso de irse, le abriría la puerta a Agustín Palavecino en Cruz Azul

Palavecino es del interés tanto del Cruz Azul como del América, 2 de los llamados 4 Grandes del futbol mexicano. Es un secreto a voces que el mediocampista buscaría jugar nuevamente junto a José Paradela, con quien coincidió en River Plate y en Necaxa, aunque ello ya depende de la directiva del club y de la disposición de los Rayos por venderlo.

Mateusz Bogusz fue fichado por Cruz Azul a principios de este 2025, luego de una destacada aventura por la MLS con Los Ángeles FC. En su primer torneo con los cementeros, disputó 25 partidos tanto de la Liga BBVA MX, Concachampions y Leagues Cup, en los cuales marcó 2 goles y dio 6 asistencias.

El polaco no tuvo la regularidad esperada con la llegada de Nicolás Larcamón, pues en la liga solo jugó 12 de los 17 partidos del Apertura 2025, en los que registró una anotación, una asistencia y 2 tarjetas amarillas, según estadísticas de BeSoccer.

Recientemente, el periodista César Luis Merlo mencionó que el polaco cambió de representante y ve con buenos ojos salir del conjunto de la Noria, pues fue sondeado en varios equipos de Europa y de la MLS.