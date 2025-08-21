¡SIN PELOS EN LA LENGUA! Lucas Ocampos se refirió a su mala racha

Ante la mala racha que vivió, Lucas Ocampos reveló que hasta su esposa llegó a preocuparse por su estado anímico y por todas las críticas que se manejaban en el entorno del conjunto regiomontano.

Esto debido al bajón de rendimiento que tuvo el conocido como “Pura Sangre” durante todo el torneo pasado en el que no pudo mover las redes, pero que acabó el pasado fin de semana cuando consiguió un doblete en la victoria de los Rayados ante el Mazatlán.

Ocampos evitó enfrentarse con la afición

A pesar de que un sector de los seguidores de la “Pandilla” se metieron con el atacante sudamericano, aseguró que siempre se mantendrá respetuoso con la afición.

“La gente sabe que cuando uno no va bien, obviamente siempre las críticas llegan y uno las acepta con total responsabilidad, pero yo siempre trabajo con mucho respeto y es lo que a mí me interesa, después hay veces que estaré mejor, o que estaré peor”, reconoció este miércoles ante los medios de comunicación.

Además también afirmó que se encuentra muy establecido en la “Sultana del Norte” y que nunca contempló buscar salir de la institución.

“Tanto yo como mi familia, porque hablaba con mi esposa el otro día porque ‘me dijeron que no estabas contento’, pero obviamente yo soy el futbolista y sé lo que es este entorno y ella a veces no está acostumbrada, pero le digo ‘tranquila, son cosas que van a pasar siempre’, cuando a uno no le salen las cosas, van a decir mal cosas”, contó.

Los números de Lucas Ocampos

El delantero argentino que tuvo una amplia trayectoria europea ha disputado 39 partidos con el Monterrey desde que firmó con el club para el Apertura 2024.

El “Pura Sangre” ha registrado apenas cuatro goles y cinco asistencias, tomando en cuenta que cuando vivía un gran momento en la Liguilla durante su primer torneo en la LIGA BBVA MX , sufrió una lesión que lo alejó por varios meses de las canchas.

Aunque cabe resaltar que los números de Lucas Ocampos han venido a la baja en los últimos años, ya que su mejor temporada goleadora se remonta a la 2019-2020 cuando militaba en el Sevilla de España y consiguió 14 tantos en liga.

