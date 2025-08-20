Esto piensan en Chivas de los abucheos recibidos el último fin de semana

En conferencia de prensa celebrada este miércoles en el Estadio Akron, Luis Romo, mediocampista de Chivas, enfrentó con autocrítica el mal arranque del equipo en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX . Con tres derrotas en cuatro partidos, el Rebaño Sagrado está en la posición 16 con solo tres puntos, superando apenas a Puebla y Querétaro, y con un partido pendiente.

Te puede interesar: ¡OFICIAL! Pumas anuncia nuevo delantero para el Apertura 2025

La crisis se agudizó tras la derrota 1-2 ante Juárez, donde la afición abucheó a referentes como Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado al salir de cambio, y al final del encuentro, la barra entonó cánticos contra todo el plantel.

Resumen del partido: Tigres 1-3 América | Jornada 5 | Apertura 2025

El calendario de Chivas no ayuda

Romo, uno de los jugadores más experimentados, asumió la responsabilidad. “Pasó el fin de semana que nos exigen, abucheos para algunos compañeros y lo tenemos que aceptar, lo tenemos que intentar canalizar de buena manera y que eso nos obligue a que la exigencia va a estar más y salir a tope. Creo que nos lo tenemos bien merecido, al final de cuentas no hay que justificarnos, hay que tener más exigencia”, expresó el ex de Cruz Azul, reconociendo la frustración de la afición tras los malos resultados.

El panorama no es alentador. Chivas enfrentará a Tijuana este viernes, seguido de duelos ante pesos pesados como Cruz Azul, América, Tigres y Toluca. Sobre este exigente calendario, Romo comentó: “Sí lo tenemos muy presente, el calendario viene fuerte, viene lindo, son rivales que te van a exigir aún más, también espero que sean partidos más abiertos donde se juegue más y que los rivales propongan más, ahí tenemos que empezar a marcar, tenemos que llegar mejor, tenemos que empezar este viernes ya a ganar como sea. El calendario te obliga pero también te motiva a medirte si realmente estás para algo o no estás”.

Mejorar si o sí

Con la presión en aumento y el Clásico Nacional ante América en el horizonte, Romo enfatizó la necesidad de revertir la situación con resultados inmediatos. La afición rojiblanca espera que el equipo responda en la cancha para salir del bache.

Te puede interesar: La defensa menos esperada para Gabriel Milito y Chivas