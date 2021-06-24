La Hiedra, mercenaria de Lucha Azteca | FOTOS

La Hiedra, es una de las grandes estrellas de Lucha Azteca y Lucha Libre AAA. Integrante de una dinastía familiar, combina rudeza, talento y belleza en el ring. Checa sus mejores fotos.

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Su nombre verdadero no es de dominio público, como muchos enmascarados.

Nació el 18 de mayo de 1994, tiene 24 años.

Es originaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México.

Es integrante de una dinastía familiar, con Sangre Chicana como su padre.

Como adolescente, debutó profesionalmente en 2010.

Fue entrenada por su padre y hermanos.

En 2015 con apenas 18 años, debutó formalmente en Triple A.

Desde ese año, se ha convertido en una de las luchadoras más populares.

Tras varios intentos por conseguir un título, en 2021 llegó el primero.

Junto a Rey Escorpión y Texano Jr., ganó el Campeonato mundial de Tríos.

Es apenas la segunda mujer en ganar este título, regularmente varonil.

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