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Fútbol

Facciones a las que ha pertenecido Chessman

El luchador Chessman ha pertenecido a diferentes facciones durante su trayectoria dentro de la AAA.

Chessman luchador AAA

Escrito por: Eder Calderón

El "Asesino de la luz roja", Chessman tiene más de 20 años de experiencia en los cuadriláteros y ha pertenecido a varias facciones en su tayectoria dentro de la AAA.

El rudo tuvo su primer facción, la "Black Family", donde hizo equipo con Ozz, Cuervo, Scoria y Charly Manson, quienes causaron temor a todos los luchadores de la empresa por el estilo recio, desenfadado y oscuro.

Después de 4 años mudó de facción, luego de un gran número de contiendas y así surgió la "Secta Cibernética", liderada obviamente por El Cibernético. Los otros integrantes eran Charly Manson, Espíritu, Scoria, Ozz y Cuervo.

Dos años después se separó definitivamente de la secta, y junto a los que nunca lo traicionaron, es decir El Cibernético y Charly Manson, Chessman forma a Los Hell Brothers.

En la época más reciente junto a Superfly y Averno,Chessman integra la tercia de los OGT'S. Un trío de rudos que causa dolores de cabeza a muchos de los técnicos de la AAA.

Chessman enfrentará en Triplemanía XXVIII a Pagano, en una pelea de apuesta. Cabellera contra Cabellera y podría ser que cuente con la ayuda de sus actuales aliados.

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