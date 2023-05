Luciano Spalletti confirma su salida como DT del Napoli

La etapa de Luciano Spalletti como entrenador del Napoli ha terminado. A pesar de que el equipo de la Serie A no ha hecho oficial la salida del estratega, el italiano ha asegurado que se hace a un lado del banquillo pese a haber conquistado el Scudetto.

“No entrenaré al Nápoles ni a ningún otro equipo. A veces hay que irse por amor, por demasiado amor. A mi edad puedo decidir hacer cualquier cosa.

“Cuando tienes delante una ciudad como Nápoles, que se merece cosas, tienes que preguntarte si eres capaz de dárselas. A Nápoles se va a ganar. El primer año no lo conseguimos y nos criticaron un poco, así que tienes que preguntarte: ¿soy capaz de hacerlo? Este año no soy capaz, así que doy un paso atrás”, dijo Luciano Spalletti en el evento ‘Inside The Sport’, mismo en el que fue galardonado como mejor estratega italiano del año.

El nuevo reto de Luciano Spalletti

Tras confirmar su salida del banquillo del Napoli, el entrenador asegura que ahora tiene una nueva necesidad, tomarse un tiempo libre para hacerse cargo de su hija.

“Uno de los problemas es que tengo que entrenar a Matilde. Tengo una hija pequeña y quiero pasar tiempo con ella. Luego necesito descansar porque me siento un poco cansado y quiero tomarme un tiempo libre”, agregó tras despedirse luego de su segunda campaña al frente del cuadro ‘Gli Azzurri’.

Durante la Temporada 2022/23 de la Serie A, el Napoli hizo 87 puntos para coronarse en la Liga de Italia. Con el mexicano Hirving Lozano en sus filas, quien puede ver su salida del equipo ante el interés de otros clubes, el ‘Chucky’ tuvo un registro de 32 partidos en la campaña que acaba de culminar con una marca de 1,610 minutos de actividad.

