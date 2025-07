Jugó todo el torneo con una fractura y aún así su equipo salió campeón

La Selección Femenina de Inglaterra se coronó bicampeona de la Eurocopa tras derrotar en tanda de penaltis a España.

Te puede interesar: Nació con problemas visuales, le dijeron que no podía practicar deportes pero aún así hizo campeona a su Selección

Entre las protagonistas de las ‘Leonas’ estuvo Lucy Bronze, la legendaria defensa inglesa del Chelsea, quien reveló tras la emoción del partido final en Suiza que afrontó todo el torneo continental con una tibia fracturada en su pierna izquierda.

Estructura de LEAGUES CUP 2025 | INÉS SAINZ | TV Azteca Depoortes

Lucy Bronze jugó TODA la Eurocopa con la tibia FRACTURADA

A sus 33 años, reafirmó su condición de icono de resiliencia dentro del fútbol femenino mundial. Fue al término del partido que la icónica defensa comentó: “de hecho jugué todo el torneo con la tibia fracturada, pero nadie sabía”, dijo. “Por eso es que mis compañeras me animaron tanto después del partido contra Suecia, porque he tenido muchísimo dolor, pero sí eso es lo que se necesita para jugar con Inglaterra entonces eso voy a hacer. Ellas saben eso, nos hemos inspirado entre todas jugando a través de cosas como esta y eso no llevó hasta el final”, agregó.

Entre medicinas y posiblemente infiltraciones, Bronze disputó los seis partidos del torneo, en los que sumó un total de 598 minutos en cancha, el cuarto mayor registro dentro de su selección. En los cuartos de final frente a Suecia, Bronze marcó un gol y anotó el penal decisivo en la tanda de penales, una actuación que motivó especialmente a sus compañeras, quienes alabaron su valentía al no saber de su lesión durante gran parte del torneo.

Además de la lesión que ya arrastraba en la pierna izquierda, Lucy Bronze enfrentó un nuevo desafío en la final, pues sufrió una lesión en la otra rodilla, por lo que tuvo que abandonar el terreno de juego en los tiempos extra.

Los números de Lucy Bronze con la selección de Inglaterra

Este torneo representó su participación número 36 en torneos mayores (Eurocopas o Mundiales), lo que la convierte en la jugadora con más apariciones en este tipo de competiciones por Inglaterra. Bronze se sumó así a una lista selecta de jugadoras inglesas con más de 100 internacionalidades.

Con esta actuación, Lucy Bronze se consolidó como un emblema del compromiso, la resiliencia y el espíritu de sacrificio. No solo defendió sus colores con uñas y dientes, sino que inspiró a todo el equipo con su ejemplo: jugar pese al dolor, creer en el grupo y nunca rendirse.

Te puede interesar: Daba clases en una secundaria, ha dirigido a dos potencias y hoy hizo bicampeón de Europa a su equipo

Cuando celebró el título con un gran vendaje en la pierna, se convirtió en la encarnación del espíritu de las Lionesses: unión, fe y entrega absoluta, reafirmando su posición como una de las grandes leyendas de su selección.