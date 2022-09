Jugador de la Lazio ‘ningunea’ a Santi Giménez pese a doblete en UEL

Santi Giménez sigue encendido con el Feyenoord, club neerlandés al cual llegó este verano, pues marcó un doblete en su debut en la Europa League, sin embargo un jugador de la Lazio, rival en turno, se encargó de ‘ningunear’ al mexicano pese a sus goles.

Santi Giménez lleva ya 3 goles y 1 asistencia a penas en 4 partidos disputados con el club de la Eredivisie, lo que es muestra del buen momento que vive y las ganas que tiene de destacar, pese a que algunos rivales se encarguen de desconocerlo y hacerlo menos.

Jugador de la Lazio ‘ninguneo’ a Santiago Giménez

Hablando con los medios de comunicación, tras el partido de la Europa League, el español de la Lazio, Luis Alberto, fue cuestionado sobre Santi Giménez, a lo que comentó que realmente no lo conocía ni sabía quién era, sólo un compañero le dijo desde la banca que era mexicano, pero nada más.

Como se sabe la Liga BBVA MX no es vista en muchas partes del mundo, incluyendo Europa, por lo que es hasta cierto punto común que algunos rivales desconozcan quiénes son algunos jugadores aztecas que van a jugar a Europa, como pasó en este caso con el exjugador de Cruz Azul.

“No sabía quien era Giménez, me lo ha dicho Vecino en el banquillo, que era mexicano, uno que habla más español. Estaba la cosa caliente en español, pero al final contento por el equipo, que ha hecho un buen partido, es bueno después de no ganar con Nápoles, esto sirve para coger confianza y seguir mirando hacia arriba”, dijo Luis Alberto.

Pese a las palabras del español, la afición mexicana y del Feyenoord se rindieron ante el ‘Bebote’, pues están contentos con la calidad y esfuerzo que está poniendo partido a partido para ganarse un puesto en el cuadro titular.

Feyenoord y Lazio se volverán a encontrar en esta Fase de Grupos de la UEFA Europa League, pero ahora en Países Bajos, partido que tendrá lugar el próximo 3 de noviembre del presente año, pactado para iniciar a las 11:45 hrs (tiempo del centro de México), pero podría cambiar más adelante.