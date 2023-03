Fernando Ortíz confirma quien será su portero titular contra Tigres

Listo el portero titular de América contra Tigres. Fernando Ortíz, entrenador de las Águilas, confirmó en conferencia de prensa que Luis Malagón, será el arquero que salte en el 11 inicial de los de Coapa, para el duelo en el Volcán, de la Jornada 11 del Clausura 2023.

“Sí, mañana va a iniciar Ángel. El ambiente está bien; el ambiente obviamente cuando viene de una derrota, siempre está esa incertidumbre que se genera en la institución de generar dudas. Al contrario yo no tengo dudas, sí fue una derrota que no esperabamos, sí fue un golpe duro, nosotros no esperabamos ese marcador, pero el ambiente está bien”, dijo el ‘Tano'.

Te puede interesar: Se conoció la primera baja de Chivas para el Clásico Nacional

Las razones por las que Malagón será titular contra Tigres

A ello, el ‘Tano’ agregó las razones por las que, considera, es momento de reemplazar al guardameta de 34 años de edad y darle paso a quien llegó como refuerzo para el Clausura 2023.

“El motivo (del cambio) es porque Ángel es uno más en la plantilla, tiene su posibilidad, como la que tienen todos. Óscar no lo ha hecho mal, pero Ángel tiene la posibilidad de ser titular como todos”, comentó.

Cuestionado sobre la gestión que le ha dado a la situación al momento de tocar el tema con sus dos porteros, el estratega argentino sugirió que no le ha dado un tratamiento especial o distinto en comparación con el resto de la plantilla.

“Ellos saben que me deben demostrar que quieren estar, el que demuestre va a estar, no soy mucho de decir por qué no van a iniciar. Ellos saben, considero que Ángel lo hará, considero la decisión que tomé, es clarito como el agua desde el principio, es así”, expuso.

Alejandro Zendejas podría volver a jugar con América contra Tigres

Ya metido en su convocatoria para trasladarse a San Nicolás, Ortíz compartió el estatus de Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, quienes han estado de baja recientemente por sendas lesiones.

“Ale va a viajar y Brian, también. Los minutos que considere que pueden entrar, lo harán, no me gusta arriesgar a ningún jugador. En la sub-20 no van a jugar, es un riesgo que no es necesario; cuando estén y lo necesite, van a estar al 100", sentenció.

Luis Malagón jugará su primer partido como titular con América

El exaquero del Necaxa, y ganador de la medalla de Bronce en Tokyo 2020, arribó al nido este semestre, a sabiendas de que probablemente iba a estar en la banca; ahora, en la Jornada 11 del Clausura 2023, ante Tigres, tendrá su primera oportunidad como arquero titular del América.

Te puede interesar: La reventa se acerca a 3 mil pesos para el Clásico Chivas vs América