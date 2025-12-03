¿Cuál es el amuleto de Rayados de Monterrey en Liguilla?

A pesar de que el guardameta mexicano Luis Cárdenas fue suplente prácticamente todo el torneo, se convirtió en el “amuleto” de los Rayados para avanzar a las semifinales tras sorprender eliminando al América en los cuartos de final.

El “Mochis” se quedó con la titularidad del arco del Monterrey para la Liguilla, por encima del arquero uruguayo Santiago Mele, quien llegó como flamante refuerzo del conjunto regiomontano para este Apertura 2025 y que disputó 15 partidos de la fase regular.

Sin embargo, existe un motivo por el que el técnico Domènec Torrent decidió cambiar de portero para el arranque de la fase final de la LIGA BBVA MX , ya que el portero originario de Sinaloa tiene una impresionante marca en duelos de “vida o muerte”.

Todo tiene un motivo para Domenéc

Torrent explicó su decisión.

“Cárdenas aparte de ser un jugador muy bueno, como Santi, conoce muy bien al América, la casa, los playoffs de aquí, lo que supone todo esto”, declaró el estratega de Rayados cuando sorprendió al mandar al portero mexicano como titular en la ida de los cuartos de final.

Torrent argumentó que también el “Mochis” cuenta con un buen juego de pies, lo que era clave para afrontar la presión de las Águilas en esta eliminatoria que se definió de manera dramática en el duelo de vuelta disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Aunque el técnico de la “Pandilla” dejó abierta la posibilidad de rotar al titular bajo los tres postes.

“Tenemos dos porteros muy buenos y los podemos utilizar de distintas maneras y en distintos escenarios”, dijo.

La sorprendente marca de Cárdenas

El Monterrey ha superado 10 de 13 series de eliminación directa en las que Luis Cárdenas fue titular, por lo que se ha convertido en un amuleto para este tipo de encuentros.

Cabe recordar que el “Mochis” respondió de buena forma al entrar de titular por la lesión de Esteban Andrada en la Liguilla del Apertura 2024, en la que llegaron hasta la final en la que cayeron contra el América.

Dentro de estas series también se encuentran dos en Concachampions y también en la extinta Copa MX, principalmente en la temporada 2019-20 en la que destacó como el portero titular hasta la final en la que se coronaron ante los Xolos.

