La prensa de Argentina revela los 5 equipos que quieren a Miguel Borja (3 son de México)

El contrato de Miguel Borja con River Plate llegará a su fin al acabar el año y el club ya anunció en sus redes sociales que no extenderá el vínculo, por lo que deberá buscar un nuevo destino. En este contexto, el delantero colombiano empezó a ser vinculado rápidamente a distintos clubes del continente, incluidos tres mexicanos.

El Diario Olé de Argentina aseguró este martes que Borja se encuentra en los planes de cinco equipos diferentes. Uno de su Colombia natal, otro del futbol peruano y los restantes pertenecientes a la Liga BBVA MX. Los clubes en cuestión son: Junior, Alianza Lima, América, Cruz Azul y Tigres.

Según reveló TyC Sports, Borja no tendría intenciones de regresar a su país y la idea de llegar a México es una de las que más le interesa . Club América, ya eliminado del Apertura 2025, se perfila como el favorito a adquirir sus servicios, aunque recientemente tomó fuerza el rumor que lo vincula a La Máquina.

"Miguel tiene la documentación avanzada para firmar con un club de México", reveló el representante del delantero en un medio colombiano a mediados de noviembre. Según la información más reciente que llega desde Argentina, su destino podría ser uno de los grandes del futbol nacional.

Los números de Borja en River

Borja se sumó a River Plate a mediados de 2022 a cambio de 6,7 millones de euros, según el portal de Transfermarkt. En su estadía en el club argentino, disputó 159 encuentros, marcó 62 goles y aportó 10 asistencias. Además, ganó tres títulos.

Pese a que se convirtió en un futbolista importante en su primer año, poco a poco fue perdiendo protagonismo en el equipo de Buenos Aires. En el Clausura 2025 de Argentina, solo pudo marcar dos goles en 13 partidos y fue titular únicamente en el 31% de los encuentros.