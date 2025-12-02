La inteligencia artificial analizó el penal de Chicharito Hernández en Chivas y dijo por qué falló

Una vez más, Chicharito Hernández quedó en el centro de las criticas en Chivas , esta vez por una jugada sumamente desafortunada que culminó en la eliminación del Apertura. A cinco minutos del final, el delantero erró un penal y condenó a su equipo frente a Cruz Azul.

Con todas las repercusiones que dejó esa jugada y ante la posible salida de Chicharito de Guadalajara , la inteligencia artificial analizó el tiro en profundidad y determinó los verdaderos motivos del fallo, considerando factores como su actualidad deportiva y el contexto del encuentro.

"Después de observar la secuencia completa, los errores de Javier Hernández son claros y se originan en tres aspectos: su carrera, su postura corporal y el punto de contacto con el balón", explicó ChatGPT luego de procesar la jugada en cuestión.

TE PUEDE INTERESAR:



Los motivos por los que Chicharito erró su penal, según la IA

"Su carrera fue muy frontal. Eso limita el control del remate, sobre todo si lo que se busca es elevar la pelota con precisión", explicó la inteligencia artificial y agregó: "Optó por una mayor potencia, pero al hacerlo descuido la determinación".

ChatGPT también señaló que su postura no fue la correcta. "Su pie de apoyo estaba mal colocado al momento del remate. Cuando esto ocurre se pierde estabilidad, el cuerpo se inclina hacia atrás y el golpeo sale más alto de lo deseado", aseguró.

Instagram Chivas / @chivas

La IA analizó también la postura del exjugador de Manchester United y Real Madrid al disparar y observó que "justo al momento del impacto el torso está inclinado". Según especificó: "Por esto levantó demasiado la pelota y perdió control de la dirección".

El propio ChatGPT señaló que esto pudo ser consecuencia de la presión por ejecutar un penal decisivo para su club, así como también por la falta de ritmo competitivo a lo largo del Apertura 2025. Acorde a los datos de Transfermarkt, el delantero disputó únicamente el 7% de los encuentros de las Chivas.

Otro factor clave tiene que ver con su efectividad, dado que DataRef reveló que su promedio desde el punto penal es de solamente el 50% (ejecutó correctamente 16 tiros y erró la misma cantidad), una cifra muy mala para un delantero de su nivel.