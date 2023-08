Luis Chávez estaría entrenando con Messi y el Inter de Miami

El tiempo corre para Luis Chávez. El mediocampista de la Selección Mexicana sigue sin tener equipo y las opciones se empiezan a terminar, sobre todo porque las ligas están arrancando y estaría llegando ‘tarde’ a su nueva escuadra, donde sus compañeros ya tendrían ritmo de juego.

Además, todavía no es agente libre, pues no ha pagado su cláusula con los Tuzos, como lo informara el club hace unas semanas, donde aseguraron que el jugador cubriría su salida para así poder firmar con alguna escuadra de Europa como agente libre.

Luis Chávez entrenaría con Messi y el Inter de Miami

Sin poder moverse al Viejo Continente o en la Liga BBVA MX, Chávez estaría buscando no perder el ritmo. Últimos reportes indican que en Hidalgo las cosas no terminaron del todo bien y no habría querido entrenar con ellos, por lo que tuvo que buscar otras opciones y Gerardo Martino le habría abierto las puertas

La relación del mediocampista con el ‘Tata’ parece haber terminado en muy buenas condiciones, además de la del representante con el estratega, por lo que el DT del Inter de Miami y de Lionel Messi, los flamantes campeones de la Leagues Cup, le estarían dejando entrenar en las instalaciones del club, al Sur de la Florida, en lo que encuenta un equipo.

A Luis Chávez se le acaba el tiempo para encontrar equipo

Además de llegar con los torneos iniciados, a Chávez se le acaba el tiempo, pues el cierre de fichajes termina el próximo 1 de septiembre a las 23:59 horas tiempo de Londres; mientras que en nuestro país, tiene hasta el 13 del mismo mes, esto en caso de no salir a la banca con Pachuca —cosa que parece complicada, por como terminaron las cosas entre ellos—.

Las siguientes serán cruciales para el jugador, quien aseguran ya tiene el dinero de su cláusula y ahora sí, podrá empezar a negociar cual será su próximo destino.