Luis Chávez podría salir en el verano al Viejo Continente

Luis Chávez se dio a conocer en el Mundial de Qatar 2022. En el tercer duelo de la fase de grupos de la justa invernal, el mediocampista de la Selección Mexicana y de los Tuzos, consiguió un tanto que le dio la vuelta a todo el planeta.

Desde una falta de tiro libre, con la pierna izquierda, Chávez disparó e incrustó el balón en la escuadra, donde el arquero de Arabia Saudita se lanzó, solo para hacer mucho más espectacular el tanto del azteca; el cual fue reconocido como uno de los mejores y el más potente de todo el torneo.

Luis Chavez buscaría salir el próximo verano al futbol europeo

Tras la destacada participación, se especuló mucho sobre una posible salida de Luis Chávez al Viejo Continente. Al final, no se concretó nada, y se quedó con los Tuzos de Pachuca, equipo que busca el bicampeonato luego de conquistar el Apertura 2022 contra el Toluca.

“Ya lo dejé pasar, ya lo superé, pero sí en su momento me sentí un poco triste porque obviamente no llegaron muchas ofertas y esa oferta que llegó pues yo quería tomarla. Al final no se pudo dar, pero me concentré en lo demás para que vuelva a llegar en este mercado”, dijo para Claro Sports.

Luis Chávez buscará seguir en la Selección Mexicana de Diego Cocca

Tras la salida de Gerardo Martino, por el fracaso en Qatar 2022, Diego Cocca tomó el lugar en el banquillo de la Selección Mexicana, y en su primera convocatoria, para los partidos de la Nations League, Chávez apareció, y buscará ser titular para que lo vuelvan a ver en el mundo.

“Voy a ir y de la misma forma, a ganarme mi puesto, sin trabajo no voy a poder estar ahí. El trabajo que me tiene Pachuca me va a llevar a eso y estando en selección tengo que trabajar para estar en los once”, agregó.