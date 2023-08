Luis Chávez explica por qué eligió al Dinamo de Moscú

Luis Chávez ya está en Rusia y listo para iniciar su aventura en Europa. El futbolista de la Selección Mexicana dio sus primeras palabras como jugador del Dinamo de Moscú y reveló por qué eligió a ese club.

La salida de Chávez a Europa fue algo complicado, pues aunque se llegaron a nombrar varios equipos interesados en él, no se concretó ninguna y parecía que se mantendría una temporada más en México. Sin embargo, logró fichar con el Dinamo de Moscú, luego de pagar su cláusula de rescisión del contrato con el Pachuca.

Luis Chávez revela la razón de su elección del Dinamo de Moscú

En su presentación como jugador del Dinamo de Moscú, Luis Chávez reconoció que fueron días difíciles, pues quería cumplir su sueño a como diera lugar.

“Cuando Dinamo habló con mis agentes, estaba muy emocionado. Fueron el primer equipo que se puso en contacto con nosotros y sabíamos del esfuerzo de ellos. Yo quería cumplirlo a como diera lugar. Si no luchamos por lo que queremos ¿quiénes somos?”, fue lo que dijo Luis Chávez.

De igual manera reconoció que su llegada a Rusia la toma con mucha seriedad, ya que sabe que debe de hacer un buen papel, para que más futbolistas mexicanos lleguen al torneo, o a una liga que pocas veces suena como una opción para ellos.

“Me siento con mucha responsabilidad porque quiero causar una buena impresión. Quiero ponerme a punto, que el entrenador me pueda contemplar para próximos partidos. Estoy ilusionado con los retos que yo mismo me he puesto”, fue lo que dijo el mexicano.

El próximo partido del Dinamo de Moscú, será en la Copa de Rusia ante el Spartak Moscú el martes 29 de agosto, donde luce complicado que Luis Chávez haga su debut. Posteriormente volverán a la liga, para enfrentar al Rostov el domingo 3 de septiembre.

