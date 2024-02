Luis Enrique, rompió el silencio sobre Kylian Mbappe en el PSG

Luego de conocerse que el delantero francés Kylian Mbappé, avisó a sus compañeros en el PSG durante las últimas horas, que al finalizar la temporada se irá del cuadro galo, el entrenador Luis Enrique fue cuestionado tras la victoria sobre el Nantes sobre la situación en relación con el jugador estelar.

El entrenador del París Saint Germain (PSG), se esforzó por aparentar que todo está en orden, en el primer partido que disputó su equipo después de que se ventilara que Mbappé se irá al final de la temporada, rompiendo el silencio tras los constantes cuestionamientos.

Las palabras de Luis Enrique sobre Mbappé

Mbappé es el jugador que tiene todos los reflectores en el mundo, pues a su corta edad (25 años), ya ganó un Mundial y fue el segundo lugar en el de Qatar, echándose al hombro a su selección.

Se especula que su destino es hacia La Liga, en donde el Real Madrid tiene los recursos para ficharlo y ofrecerle un jugoso y largo contrato.

La noticia en el que le adelantó a sus compañeros su salida, enciende aún más la especulación sobre su marcha hacia un destino merengue.

Sobre todo esto, giraron las preguntas, y Luis Enrique trató de esquivar, pero contestó sobre la relación con el jugador.

“Con Mbappé nos entendemos muy bien, no hay ningún problema”, acotó Luis Enrique, quien no metió desde el inicio al futbolista que está valorado en 180 millones de euros.

¿Dio declaraciones Luis Enrique sobre una partida de Mbappé al Madrid?

El entrenador Luis Enrique no ha comentado hasta ahora la decisión del internacional francés de dejar el PSG al final de la temporada, que todavía no es oficial, y parece que eso no ocurrirá, pues en la semana recalcó que

“Hasta que las partes implicadas se pronuncien yo no pienso hacer comentarios”, y que “cuando las partes hablen”, dará su “opinión como entrenador”.