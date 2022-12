Luis Enrique volvería a España para dirigir al Atlético de Madrid

Luis Enrique fue cesado de la Selección de España tras el fracaso en Qatar 2022 y ahora tendría a varios clubes interesados en sus servicios. Los últimos días se ha hablado como la posibilidad de que sea el relevo de Diego Pablo Simeone, que aún tiene contrato hasta 2024 en el Atlético de Madrid.

Los colchoneros no serían los únicos interesados en el ex seleccionador de la furia roja. El Manchester United también lo tendría en su radar ante una posible salida de Erik Ten Hag, que no ha terminado de rendir de la mejor manera en Old Trafford. A pesar de que el estratega de Países Bajos arribó hace unos meses, en la interna de la institución no están totalmente convencidos con su trabajo y, a juzgar por los resultados, aún queda mucho por hacer. Son quintos en Premier League.

Luis Enrique también sería buscado en Italia

El tercer equipo que entraría en escena es la Juventus. Luis Enrique ya conoce bien la Serie A tras su paso por la Roma. El DT español tendría estas tres propuestas encima de la mesa para seguir su trayectoria profesional tras su adiós a la selección de España.

“Me gusta mucho en lo personal y en lo profesional. Creo que tiene el talento para entrenar a cualquier equipo de nuestra Liga. Está claro que suma para todos. Para los medios de comunicación, para los jugadores y para los clubes porque ofrece rendimiento. Creo que es bueno”, confesó Gil Marín.

El ex timonel del Barcelona será sustituido por Luis de la Fuente, anunció la Federación Española de Futbol. Para esta nueva etapa, España apostó por un estratega que conoce la estructura de selecciones en ese país.

Por su parte, Simeone podría decidir no cumplir el año de contrato que le resta con los colchoneros y abandonar el equipo que dirige desde hace más de 10 temporadas. Su figura en el club está en el borde del abismo tras poner en peligro un puesto para la máxima competición europea de la próxima temporada.

