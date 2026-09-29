Se equivoca y lo exhiben; jugador de Chivas se habría ido de fiesta tras el duelo vs Querétaro

Ya pasaron algunas horas, Luis Romo ya reportó con la selección mexicana y en redes no perdonan el error que tuvo el mexicano en el encuentro contra Querétaro. Ahora, salieron unas filtraciones que comprometen al capitán de Chivas. Según lo mostrado, tras dicho encuentro, el mediocampista se habría ido de fiesta. Así se encuentra la polémica en el entorno rojiblanco.

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¿Luis Romo se fue de fiesta tras su partido con Chivas?

En redes se filtraron unas imágenes donde supuestamente se ve a Luis Romo junto con quien aseguran es Jorge Sánchez. Estas postales serían en las actividades de un concierto, que se presume fue el de Julión Álvarez ocurrido el sábado 26 de septiembre en la cancha del Estadio Jalisco. Ante eso, muchos aficionados de Chivas y otros tantos… se le fueron encima.

En general la opinión pública fanática del Guadalajara está totalmente enfadada con el error que cometió el capitán del chiverío, lo cual provocó el gol que permitió la desventaja parcial de 0-1 contra los Gallos de Querétaro. Para un futbolista de la categoría del Romo, muchos vieron de infantil su equivocación. Por eso, las imágenes confundieron e hicieron enojar a muchos aficionados tapatíos.

¿Son verdaderas las imágenes de Romo después del partido de Chivas?

Para empezar, no hay manera de corroborar la veracidad de las imágenes y todo indica que fue una maliciosa filtración de alguna parte de la prensa o de cierto sector de aficionados. Aunque Luis Romo y el resto de seleccionados de Chivas reportaron con el tricolor hasta el domingo muy tarde, se ve en las imágenes a Jorge Sánchez… que ese día estaba jugando contra Colombia en los Estados Unidos.

Es decir, si dichas fotografías son verdaderas, esto ocurrió en otra oportunidad. Algunos de los reporteros cercanos al Guadalajara aseguran que estas imágenes fueron sacadas con la intención de agravar la figura de Romo. Por ello, muchos ni siquiera le dieron relevancia, pues el capitán de los rojiblancos ya reportó con el Káiser en el tricolor y espera tener minutos en los juegos restantes de la Fecha FIFA de septiembre-octubre.