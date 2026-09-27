ERROR FATAL y ABUCHEADO: Luis Romo regala gol y provoca REACCIÓN monumental de la afición en el Chivas vs Querérato de la Jornada 10

Luis Romo, jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara regaló el primer gol de Querétaro en el partido de este sábado de la jornada 10, y condicionó desde muy temprano el juego ante el cuadro queretano, ganándose el castigo de la afición tapatía, pues esa falla aportó a la derrota por 0-2.

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Casi como nunca había ocurrido con Romo, el jugador se distrajo, perdió la brújula y dejó el balón pleno para el gol de Alí Ávila quien disparó con potencia ante la salida forzada de Whalley quien no logró hacer nada para la causa de Chivas.

Posteriormente cuando el jugador Luis Romo, que fue al Mundial del 2026 y tuvo minutos, fue señalado por la afición de Chivas, que no se hizo esperar en los abucheos que hicieron subir los decibeles, lo que claramente no pasó desparcibido para los jugadores y menos para Luis Romo.

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Chivas, cae en partido sorpresivo ante Querétaro; los tapatíos casi regalaron el resultado

Si sobre alguien pesa la derrota, es en Luis Romo, pues esa jugada en los primeros minutos condicionó el partido que al final fue el descalabro de la jornada 10 y lo que evitó que los de Milito llegaran a la cima del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Los goles fueron obra de Alí Ávila y Mateo Coronel, quien terminó de sentenciar el marcador de esta fecha 10.