Creció en medio de la guerra y su casa fue quemada, hoy es una leyenda del Real Madrid

El futbol cuenta con historias verdaderamente emotivas y de superación que ayudan a que la afición se involucre cada vez más con sus estrellas favoritas. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con este elemento, quien es considerada una leyenda en la historia del Real Madrid.

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Nacido en plena guerra de Independencia, Luka Modric tuvo una infancia por demás complicada en su natal Croacia dado que, desde su nacimiento en 1985, tuvo que atravesar por una serie de problemas de índole mayor, entre los que destacan conflictos civiles y la pérdida de su hogar.

¿Qué pasó con Luka Modric antes de ser jugador profesional?

Modric creció en una aldea en la montaña Velebit. Desde pequeño demostró su cariño muy grande hacia el futbol; sin embargo, este deporte tuvo que esperar luego de la necesidad de Luka por sobrevivir en un país que, en ese momento, atravesaba uno de los peores capítulos de su historia.

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Muchas gracias por el cariño 🙏🏼 pic.twitter.com/3vDMGBmcYx — Luka Modrić (@lukamodric10) January 6, 2025

Modric perdió a su abuelo cuando tenía 6 años luego de que este pastoreara su rebaño, un hecho que dejó traumático al pequeño hasta estos días. Además, su casa tuvo que superar la pérdida de su casa, la cual fue quemada y los obligó a desplazarse a la ciudad de Zadar con más refugiados.

La sirenas antiaéreas eran cotidianas en la vida de Luka; sin embargo, este nunca se rindió y, pese a las dudas iniciales en su carrera profesional, tuvo la oportunidad de llegar al máximo nivel en equipos como el Tottenham y posteriormente el Real Madrid, en donde se hizo una leyenda absoluta.

¿Cuántos títulos sumó Luka Modric en el Real Madrid?

Hasta antes de su salida del conjunto merengue hace un par de años, Luka Modric llegó a ser considerado una de las últimas leyendas que el Real Madrid ha tenido en su historia, pues obtuvo un total de 28 trofeos destacando 4 Ligas, 6 Mundiales de Clubes y 6 Champions League.

