Juega en Cruz Azul, no es titular y aún así supera a varias joyas europeas según estudio

Cruz Azul cuenta con un elemento que ha destacado para su corta edad y que, de hecho, es considerado una de las mejores joyas a nivel mundial. Sin embargo, vale decir que hasta el momento este no ha tenido la oportunidad de consolidarse como un titular absoluto en la institución.

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Y es que, con apenas 21 años de edad, este elemento mexicano destaca en una prestigiosa lista como uno de los mejores jugadores sub-22 que existen en el mundo. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la que, pese a esto, sigue sin ser titular en el esquema de Cruz Azul?

Luka Romero, la “joya” Sub-21 que no es titular en Cruz Azul

De acuerdo con información del portal CIES Observatorio de Futbol, en colaboración con la firma Impect de Big Data, Luka Romero forma parte de los diez mediocampistas ofensivos Sub-22 con mejores rasgos que existen no solo en el futbol continental, sino a nivel mundial.

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🌎🔝 ¡LUKA ROMERO, ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO!



El jugador de Cruz Azul aparece entre los 7 mejores mediocampistas ofensivos Sub-22 del mundo, de acuerdo con el CIES Football Observatory. 👀 pic.twitter.com/HqRErYmheO — Vamos Azul (@VamosCAzul) September 30, 2026

La fuente detalla que Luka Romero, actual suplente en Cruz Azul, aparece en el séptimo puesto junto a otras leyendas que están destacando en Europa tales como Ibrahim Meza, Lutfi Dalipi y Kees Smit, los cuales forman parte del Bayer Leverkusen, FC Vaduz y AZ Alkmaar.

Vale decir que la fuente contempla métricas de poco más de 70 ligas de primera división y, de acuerdo con su estudio, Luka tiene una calificación de 76.7 sobre 100 puntos, mismos que sin embargo, no le permiten ser titular en un Cruz Azul cuyo fuerte precisamente es la zona del mediocampo.

¿Cuáles son los números de Luka Romero en Cruz Azul?

Luka Romero llegó a Cruz Azul en enero del año pasado luego del paso que tuvo por el Milán de la Serie A, por lo que ya suma más de 18 meses en la institución cementera. En este tiempo, el nacido en Durango acumula diez anotaciones y cinco pases a gol en 82 duelos disputados.