Cambios en la Premier League: tecnología de punta y reglas inéditas

La Premier League vuelve este viernes 15 de agosto con un aire renovado. No solo porque inicia una nueva temporada con grandes expectativas futbolísticas, sino porque varias reglas y elementos tecnológicos transformarán la experiencia tanto para jugadores como para aficionados.

Entre las novedades más llamativas está la regla de los ocho segundos para el portero, los anuncios de las decisiones del VAR por megafonía, el uso de cámaras en los árbitros.

Tigres vs América EN VIVO, Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Además, la restricción de diálogo con el colegiado solo para capitanes, la repetición obligatoria de penaltis con doble toque, y la continuidad del fuera de juego semiautomático.

La regla de los ocho segundos

A partir de esta temporada, si un portero mantiene el balón en sus manos más de ocho segundos, su equipo será sancionado con un córner en contra.

Para evitar polémicas, los árbitros contarán una cuenta regresiva de cinco segundos como advertencia. La norma, que sustituye la anterior de seis segundos y tiro libre indirecto, se probó en el pasado Mundial de Clubes con resultados dispares.

Otro cambio clave será la megafonía del VAR: cada decisión que tome la asistencia arbitral en video será anunciada en el estadio, permitiendo que la afición entienda de inmediato el motivo de la resolución, algo que beneficiará tanto a los presentes como a quienes siguen el encuentro por televisión.

Cámaras en árbitros y disciplina con capitanes

Durante las primeras seis semanas de la Premier League, los árbitros llevarán una cámara incorporada en su pinganillo para mostrar su perspectiva del juego en televisión. Si la prueba es exitosa, esta innovación se mantendrá durante todo el año.

En cuanto a la comunicación en el campo, solo los capitanes podrán dirigirse al árbitro. Si otro jugador lo hace, recibirá tarjeta amarilla. En caso de que el capitán sea el portero, se designará un jugador de campo para esta función.

Finalmente, la liga aplicará de forma permanente el fuera de juego semiautomático, así como una nueva regla en penaltis: si el ejecutor da dos toques al balón y marca, el tiro se repetirá; si falla, no habrá segunda oportunidad.

La Premier League 2025-2026 promete espectáculo, pero también un reto de adaptación para todos. Este viernes, en Anfield, comenzará a escribirse el primer capítulo.