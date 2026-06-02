🚨 ¿MAL PROCESO DEL FÚTBOL MEXICANO? La Lista para La Copa Mundial de la FIFA 2026™
La convocatoria de Javier Aguirre para La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha reabierto una pregunta incómoda: ¿el problema es la lista o el proceso que ha seguido el fútbol mexicano durante los últimos años?
La lista definitiva de la Selección Mexicana para La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya está sobre la mesa, pero más allá de los nombres elegidos por Javier Aguirre, surge una pregunta que preocupa a toda la afición: ¿el verdadero problema es la convocatoria o el proceso que ha vivido el fútbol mexicano en los últimos años?