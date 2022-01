Malagón se disculpó con Santander por decirle “Siempre nos robas”

En la primera jornada del presente torneo de Liga BBVA MX , en el duelo entre Necaxa y Juárez, el portero hidrocálido, Luis Ángel Malagón fue expulsado debido a una discusión con el árbitro del encuentro, Luis Enrique Santander. En la cédula arbitral la causa de la expulsión es ‘emplear lenguaje ofensivo, insultante o humillante.

El arquero asegura que lo que dijo fue ‘Siempre nos robas’ y en entrevista exclusiva con Azteca Deportes expresó una disculpa al silbante, Santander.

“Yo nunca lo ofendí, ahí está el video yo siempre estoy con las manos atrás, me equivoque en decirle que nos había robado y él lo tomó de la peor manera. Aprovecho este espacio para disculparme con él y sabiendo que después salieron mil notas que yo le había dicho una altisonante y ratero, jamás fue así" dijo Malagón en la entrevista.

FC Juárez 2-1 Necaxa | Jornada 1 | Clausura 2022

Te puede interesar: El veto que le impuso Tigres a Carlos Salcedo

Malagón reconoció el error y ofreció las debidas disculpas

Tras lo ocurrido, ya de vuelta en Aguascalientes, el guardameta mexicano se disculpó con sus compañeros y cuerpo técnico. Mientras que en la entrevista aprovechó para pedir perdón a la misma afición. Sin embargo, con lo que no está satisfecho es con la sanción impuesta por la comisión disciplinaria e hizo referencia a que no siempre imponen los mismos castigos.





“Fue muy triste porque me echaron dos juegos y yo creo que eran muy duros conmigo. Pero de todo se aprende, sé que esto no va a volver a pasar y ojalá que todos sean medidos con la misma vara” aseguró Malagón.

Te puede interesar: Baños y Solari le cierran la puerta a más refuerzos en el América

Tras la fecha FIFA, en la fecha cuatro del campeonato, Malagón podrá volver a la portería necaxista cuando reciban a Pachuca el sábado, 2 de febrero, tras casi 30 días sin actividad en liga.

“Tengo mucha ilusión de volver a jugar, fue casi un mes, dos juegos y con fecha FIFA es un mes de diferencia. Te juro he trabajado como no tienes idea. Esa misma inercia de la expulsión es como los gallos cuando les pican la cresta, he andado de esa forma sobre todo conmigo, porque dije ¿Qué me pasó?” cerró el portero.