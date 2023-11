Luis Ángel Malagón le cierra la puerta al Viejo Continente

Las actuaciones recientes de Luis Ángel Malagón con el América le han generado comentarios positivos desde el entorno y han provocado que se especule con respecto a una posible salida al futbol de Europa; sin embargo, él considera que hay algo que le impediría dar el brinco al Viejo Continente.

“La verdad, estoy consciente de lo que tengo. En Europa, te piden cierta estatura y no la tengo, pero eso me ha ayudado a superarme a mí mismo. Mi cabeza está aquí, soy agradecido con la gente que me ha ayudado y motivado. Tengo muchas ganas de ser campeón, es lo único que busco, levantar la cabeza. Lo demás que venga, Dios dirá”, dijo en conferencia.

El guardameta de las águilas ha hecho una labor destacada a lo largo del torneo y ha contribuido a que el conjunto azulcrema sea el que menos goles ha recibido en el semestre, pero él no pretende llevarse todo el mérito.

“Cuando me necesiten, voy a estar porque es el trabajo que tengo. Es lindo tratar de solucionar esas cosas, pero es mi trabajo. Lo que te dicen tus compañeros te lo guardad y ahí queda porque viene un próximo partido. Siempre he dicho que este trabajo también es de Óscar y mis demás compañeros, los entrenadores de porteros”, expuso.

Y con respecto a sus aspiraciones, complementó: “Siempre trato de dar mi mejor versión. Podré tener defectos o virtudes, pero mis ganas de querer trascender son para dar mi mejor versión. Voy a tratar de dar lo mejor para levantar un título con esta linda institución”.

Malagón le dejó un mensaje al Memo Ochoa

El arquero del América, fue cuestionado en torno a la figura de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana y lo que tendría que hacer para ganarle la carrera en el arco, a lo que respondió con prudencia y hasta autocrítica.

“Al final del día, uno se quita y se pone con su trabajo. El portero de Santos cometió un error y le costó porque es un portero que no comete errores. Yo voy por la mía, no busco quitar y poner, Dios se encarga y los jefes que están allá deciden. Yo siempre voy por la mía sin ser mala leche”, concluyó.

