Malagón revela que ama a un club mexicano y no es el América

Luis Ángel Malagón ha representado a tres clubes de la Liga BBVA MX y, este sábado 21 de septiembre, por la Jornada 9 del Apertura 2024, dos de ellos se enfrentarán. Como ha sido el último par de años, él defenderá los colores del América y, en frente, estará un escudo que le trae gratos recuerdos.

Razones para no perderse la Champions League | Miss Champions

Te puede interesar: VIDEO: Portero se encara con aficionados tras perder el Superclásico

En entrevista con Azteca Deportes, el guardameta de las águilas contó cómo es el vínculo que forjó con el Necaxa, entre junio del 2020 y diciembre del 2022.

“Yo, a Necaxa, lo quiero mucho, porque yo era muy muy joven, tenía 22 años y siempre he dicho que el que se confíe en en un portero mexicano, a tan corta edad, es difícil y ellos confiaron en mí, el señor (Ernesto) Tinajero, su familia, mis compañeros”, dijo.

El arquero reveló que la relación con la ciudad que será sede del cotejo va más allá de lo futbolístico; ingresa al plano familiar y ello lo torna aun más especial.

“Hoy, mi familia vive en Aguascalientes, mi corazón siempre va a ser de Zamora, Michoacán, saben lo que significa, pero, por equis cosa, mi familia está allá y los veo felices. Yo creo que, como persona, como hijo y hermano, cuando no tienes esposa e hijos, ver a tu familia bien, tranquila, dice: ‘creo que he hecho bien las cosas’. Aguascalientes significa mucho para mí y el equipo también, le tengo mucho respeto. Sin ellos, yo no estaría acá", explicó.

El 'ángel’ azulcrema aprovechó la charla con esta televisora para enviar un mensaje de fraternidad a las entidades en las que comenzó su andar como futbolista profesional y recordó que su primera victoria al Estadio Victoria le trajo una sorpresa.

“Morelia y Necaxa: gracias por lo que hoy soy, gracias por lo que me han dado para poder estar aquí. Es lindo volver, la primera vez que fui, me abuchearon, no sé por qué, pero saben que siempre los voy a querer y van a estar en mi corazón. Hoy día, me debo al mejor equipo de México y saben lo que vale para mí el América, pero el Necaxa y la gente de Aguascalientes, que dice ‘la tierra de la gente buena’. Va a estar ahí (durante el juego) mi familia, van a estar mis amigos, pero yo quiero ganar”, finalizó.

Resumen Puebla 2-3 Pachuca | Jornada 9, Apertura 2024

Te puede interesar: VIDEO: El infame autogol de Courtois ante el Espanyol