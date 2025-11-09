¡MALAS NOTICIAS PARA SANTI! Estrella del Barcelona llegaría al Milan

El Milan ha identificado a Robert Lewandowski como su principal objetivo para reforzar el ataque en el mercado de invierno. De acuerdo con fuentes internacionales, el técnico Massimiliano Allegri considera al delantero polaco como la pieza ideal para solucionar los problemas goleadores del equipo, aunque la operación se antoja compleja para comienzos de 2026.

La principal traba radica en la postura del Barcelona y del propio futbolista. Lewandowski ha comunicado a la directiva blaugrana su deseo de cumplir su contrato hasta 2026, mostrándose dispuesto incluso a una reducción salarial y a aceptar un rol secundario. El club catalán, por su parte, carece de margen financiero para buscar un reemplazo en el mercado invernal.

Esta situación afecta directamente a Santiago Giménez, quien no ha conseguido ganarse la confianza de Allegri. El mexicano, con apenas 1 gol en 11 partidos y sin anotaciones en lo que va de la Serie A, ve cómo el club busca alternativas de peso para la delantera, poniendo en duda su futuro en el equipo italiano.

El Milan aspira a replicar el exitoso fichaje de Luka Modric, que está rindiendo a excelente nivel, con otro veterano de clase mundial. Lewandowski, por su parte, valora la propuesta pero prioriza continuar en el cuadro culé, aunque mantiene abierta la puerta a un cambio si el club decide prescindir de sus servicios.

Para el "Bebote", el posible arribo del polaco representaría una competencia casi insalvable. El 'Bebote' necesita encontrar rápidamente su mejor versión si quiere mantenerse en los planes de un equipo que claramente busca reforzar su delantera ante la falta de soluciones.

