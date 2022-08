El Mallorca de Javier Aguirre ficharía a este jugador del Barcelona

El Mallorca de Javier Aguirre no ha podido ganar después de dos jornadas en la presente temporada de LaLiga y únicamente ha marcado un gol, pero tal parece que podría tener un refuerzo en ataque. De acuerdo a medios españoles, el conjunto balear estaría cerca de fichar a un jugador del Barcelona.

A pesar de que varios equipos se han interesado por este delantero blaugrana, todo parece indicar que el equipo que más ha pujado por él es el dirigido por el mexicano.

Deseo 2: Entretenimiento | Presentación de El Canal el Mundial

Te puede interesar: Barcelona presenta su tercera piel para la temporada 2022

Se trata de Martin Braithwaite, el delantero danés que no entra en planes del estratega azulgrana, Xavi Hernández, ya que no hizo el viaje para la gira por Estados Unidos y no ha sido convocado para los dos primeros partidos de LaLiga ni para el amistoso frente al Manchester City.

El atacante está en negociaciones para dejar la Ciudad Condal, pero aún no alcanzan un acuerdo ya que, además de la carta de libertad, el jugador quiere cinco millones de euros como compensación por renunciar a los dos años de contrato restantes.

Braithwaite fue silbado por la afición en el partido por el trofeo Joan Gamper ante los Pumas y además, la directiva culé está preocupada por esta operación porque ya han pasado varias semanas sin concretar su salida.

El seleccionado danés ha estado en la lista de transferibles en los mercados de fichajes anteriores, pero él mismo se ha negado a dejar al conjunto culé. Sin embargo, todo parece indicar que habria modificado su postura, aunque no quiere irse gratis.

Braithwaite y Javier Aguirre se reencontrarían

Tanto el técnico como el jugador son viejos conocidos, ya que durante la temporada 2019-2020, cuando Javier Aguirre tomó al Leganés casi a mitad de temporada, coincidieron en el equipo de Madrid.

Te puede interesar: Exjugador del Barcelona llegaría al LAFC de Carlos Vela

Sin embargo, el Barcelona fichó al danés en febrero del 2020 ante la urgencia de un delantero por las bajas de Luis Suárez y Ousmane Dembélé y desde entonces ha participado en 58 encuentros y ha marcado 10 goles.