ÚLTIMA HORA: El Manchester City de Pep Guardiola, culpable de 115 cargos

El Manchester City fue declarado culpable de la mayoría de los 115 cargos por irregularidades financieras que enfrentaba ante la Premier League, según determinó una comisión independiente.

El fallo corresponde a infracciones cometidas entre 2009 y 2018, periodo en el que el club comenzó su transformación en una de las grandes potencias del futbol inglés.

La Premier League acusa al City de manipular sus finanzas. La investigación concluyó que el Manchester City presentó información financiera incorrecta, utilizó contratos comerciales considerados ficticios y ocultó parte de sus obligaciones económicas relacionadas con jugadores y entrenadores.

Cómo manipuló el City los costos

De acuerdo con la Premier League, estas operaciones permitieron al club inflar sus ingresos y reducir artificialmente sus costos en más de 900 millones de libras durante el periodo investigado.

La comisión también encontró al Manchester City culpable de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación durante la investigación de la Premier League.

El castigo llegará en las próximas semanas

El veredicto no implica todavía una sanción deportiva. La comisión independiente deberá determinar las consecuencias en una audiencia posterior.

Entre las medidas que podrían discutirse se encuentran una multa y una deducción de puntos, mientras que el alcance definitivo del castigo todavía no ha sido establecido.

Manchester City rechazó el fallo, aseguró estar "decepcionado y sorprendido" y reiteró que considera falsas las acusaciones. El club tiene hasta el 2 de octubre para presentar una apelación.

El caso, que comenzó con una investigación de la Premier League y se convirtió en uno de los procesos disciplinarios más importantes en la historia de la competición, todavía no ha llegado a su conclusión definitiva.

