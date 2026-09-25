INSÓLITO: sanción al Manchester City haría que mexicano sea CAMPEÓN de la Premier League

La escena ocurrió hace más de 14 años, pero una decisión disciplinaria tomada esta semana podría volver a escribir aquella historia. El Manchester City levantó la Premier League 2011-12 después de una última jornada que todavía parece escrita para una película. Si una eventual sanción por las acusaciones financieras termina afectando de manera retroactiva aquella temporada, el Manchester United podría quedar involucrado y Javier Hernández aparecería, de manera insólita, como campeón de Inglaterra.

No sería un título ganado en la cancha. Sería una consecuencia administrativa que dependería de la sanción definitiva que reciba el City.

La temporada 2011-12 está incluida entre los ejercicios señalados por la Premier League en las acusaciones contra el club dirigido por Pep Guardiola.

Y pocas campañas tuvieron un desenlace tan dramático.

¿Cómo se definió la temporada 2011-2012 de la Primier?

Manchester City y Manchester United terminaron con 89 puntos, después de que ambos ganaran 28 partidos, empataran cinco y perdieran otros cinco. La diferencia estuvo en los goles: el City terminó con +64 y el United con +56. Ese pequeño margen decidió el campeonato.

En la última jornada, el City recibía al Queens Park Rangers y necesitaba ganar para asegurar el título. El partido llegó al tiempo de compensación con empate 2-2. Entonces apareció Sergio Agüero. En el minuto 93:20, el argentino marcó el gol que convirtió al Etihad en una locura y dejó al United sin campeonato. La propia Premier League recuerda aquel tanto como el momento que definió su primer título de la era moderna.

AGUERO MOMENT FOR NON-FOOTBALL FANS!



The “Agüero moment” refers to one of the most dramatic moments in football history.



In 2012, Manchester City needed a goal in the last seconds of the final match to win the Premier League (to become the Champion).



Time was almost gone.… https://t.co/cGNnMIbLoQ pic.twitter.com/a8ncudla1W — TEMMY 💙❤️ (@topsiteajayi) December 22, 2025

Chicharito fue parte de aquel United de Ferguson

El mexicano tenía 23 años y estaba en su segunda temporada con el Manchester United. El entrenador era Sir Alex FergusonAlex Ferguson, quien dirigía al equipo desde 1986 y todavía estaba al frente de los Red Devils en aquella campaña. La Premier League registra a Ferguson como el técnico del United en 2011-12.

Hernández no fue el máximo goleador de aquel equipo. Wayne Rooney terminó con 27 tantos en la Premier League, pero el mexicano tuvo una participación importante: marcó 10 goles en 28 partidos de liga.

En todas las competiciones, Chicharito terminó aquella temporada con 12 goles, incluidos dos en Europa League y uno en Champions League, además de los 10 que consiguió en la Premier.

Aquel United había marcado 89 goles en la liga y recibió 33. Fue una temporada en la que el equipo ganó 28 partidos y acumuló los mismos 89 puntos que el City.

La diferencia fue mínima. Un gol más a favor en la clasificación habría cambiado la historia.

¿Chicharito podría ser campeón 14 años después?

Las sanciones que podría recibir Manchester City todavía no están determinadas. Entre las opciones contempladas por las reglas de la Premier League están las deducciones de puntos, y estas podrían aplicarse de manera retroactiva dependiendo de la decisión que tome la comisión.

Chicharito

Si una sanción afectara específicamente a la temporada 2011-12 y modificara la tabla de aquella campaña, el Manchester United podría beneficiarse de una revisión histórica de la clasificación.

Eso abriría una puerta extraordinaria para Chicharito.

