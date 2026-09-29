Ni la Premier League ni la Liga Española: La Liga BBVA MX les gana y las deja atrás en esta importante estadística

El tiempo efectivo de juego en los partidos de la Liga BBVA MX se ha incrementado en los últimos torneos hasta llegar a un promedio de 58 minutos y 41 segundos por juego, de acuerdo con datos de la competición mexicana, mejorando respecto a las principales ligas de Europa.

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La Liga MX incrementa en 25% el tiempo de juego efectivo

La Liga BBVA MX ha incrementado el promedio de tiempo efectivo por partido durante los últimos torneos hasta llegar a los 58 minutos y 41 segundos en el presente Apertura 2026, superando en esta estadística a competiciones como la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1 o la MLS.

El promedio de juego efectivo se ha incrementado un 3.8% respecto al Clausura 2026 que registró 56 minutos y 31 segundos; y un 4.5% en comparación con el Apertura 2025 que tuvo 56 minutos y ocho segundos por juego.

Tan solo durante la Jornada 9 del presente torneo se registraron un promedio de juego de 59 minutos y 34 segundos por partido, mientas que el juego con los mejores registros del torneo fue el Atlético de San Luis contra Necaxa que tuvo un tiempo efectivo de 62 minutos 54 segundos, seguido del Rayados vs Cruz Azul que tuvo 62 minutos y 33 segundos.

Omar Campos (L) of Cruz Azul fights for the ball with Lucas Ocampos (R) of Monterrey during the 9th round match between Monterrey vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on September 19, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|Jonathan Duenas/Jonathan Duenas

Tiempo efectivo de juego de las principales ligas

Liga BBVA MX: 58 minutos 41 segundos Premier League (Inglaterra): 58 minutos 32 segundos Bundesliga (Alemania): 55 minutos 12 segundos Ligue 1 (Francia): 55 minutos 5 segundos MLS (Estados Unidos): 54 minutos 59 segundos

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