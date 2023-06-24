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Fútbol

Manchester City se llevó ‘alucinante millonada’ por ganar el triplete

La consecución del triplete ha representado para el Manchester City una ganancia que supera lo que Cristiano Ronaldo gana en un año con Al Nassr en Arabia

Erling Haaland tras ganar la Champions League con el Manchester City
|Getty Images

Escrito por: Jorge Zamora

Manchester City coronó la temporada perfecta con la obtención de su primer triplete en su historia. El proyecto de Pep Guardiola ha consolidado uno de los equipos más vistosos del mundo, pero con la interrogante de la Champions League, algo que por fin pudieron conseguir tras derrotar por la mínima diferencia al Inter de Milan en Estambul.

Remontó la Premier League al Arsenal sobre el final de la campaña, derrotaron al Manchester United en la Final de la FA Cup y validaron su dominio en el Europa con la Champions League. Algo que ha representado una exorbitante ganancia para el Manchester City esta temporada.

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¿Cuánto ganará el City por el triplete?

Coronar la temporada perfecta no sólo ha traído un reconocimiento deportivo en el mundo para el club, sino que ha representado una ganancia 'alucinante' en bonos por ganar. De acuerdo con información del diario Sport, el Manchester City ingresará 191 millones de euros por conquistar la Premier League; por levantar el título de la FA Cup, tendrán una ganancia de 4.5 millones; mientras que la consecución de la Champions League le representará a las arcas del club un monto que asciende a los 136 kilos.

En resumen, el equipo de Josep Guardiola se embolsará cerca de 331.5 millones de euros por conseguir el triplete. Esto es 100 kilos más de lo que cobra anualmente Cristiano Ronaldo en el Al Nassr. Por si fuera poco, la cantidad generada podría ascender considerablemente si el Manchester City consigue la Supercopa de Europa, la cual está programada para el 16 de agosto ante el conjunto del Sevilla, actual monarca de la Europa League.

Jack Grealish ganó el triplete con el Manchester City
|Getty Images

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El equipo de Guardiola espera cerrar el fichaje de Declan Rice proveniente del West Ham United para reforzar el equipo. De momento no han sonado más nombres que pudiera ser 'bombazos' para el club.

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